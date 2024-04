Se contenir à la radio prend plus d'énergie que piloter selon Tsunoda

Alors qu'il dispute sa quatrième saison en Formule 1, Yuki Tsunoda s'est construit une réputation de pilote au sang chaud. En effet, il est connu pour ses différentes protestations à la radio, qui peuvent s'avérer parfois assez virulentes.

Nous en avons eu un extrait lors du Grand Prix de Bahreïn le mois dernier, quand Tsunoda a reçu l'ordre de laisser passer son coéquipier, Daniel Ricciardo, afin que l'Australien puisse tenter de dépasser le pilote Haas Kevin Magnussen, ce que le Japonais ne parvenait pas à faire ; position qui ne lui a pas été rendue à la fin de la course. Une situation qui s'est soldée par une manœuvre d'intimidation de Tsunoda sur son coéquipier dans le tour de décélération.

Le pilote de 23 ans a reconnu qu'apprendre à maîtriser ses émotions était un point sur lequel il devait travailler : "Je dois m'améliorer, c'est certain... En me concentrant principalement sur le fait de me contrôler". Sachant que Sergio Pérez n'est pas encore certain de garder son baquet chez Red Bull, il s'agit d'une opportunité pour Tsunoda, qui a des vues sur cette place depuis son arrivée chez AlphaTauri en 2021.

Un travail mis à l'œuvre pendant la course de Djeddah au Grand Prix d'Arabie saoudite, dans laquelle Magnussen a été jugé coupable d'avoir illégalement dépassé Tsunoda hors de la piste, avant de le retarder pour aider son coéquipier, Nico Hülkenberg, à garder sa 10e place et donc marquer un point.

Le Japonais a confié qu'il s'agissait d'un bon test de ses émotions et qu'il se sentait "satisfait" de la manière dont il avait géré la situation : "Je dirais que c'est normal pour moi d'appuyer sur la radio et de dire quelque chose que je dirais d'habitude. Mais en même temps, je veux changer. Je suis donc heureux de pouvoir le prouver un peu, de faire ce premier pas."

Tsunoda a cependant avoué que le fait de se tenir éloigné de la radio était un exercice compliqué pour lui : "Il est évident que c'est difficile [de se contrôler], mais c'est ce que je vise et c'est ce que je dois faire. Mais ce n'était pas facile, évidemment, même dans mon casque je me retenais comme jamais."

Il a également ajouté que tenir sa langue lui prenait presque autant d'énergie que de conduire sa monoplace : "Je ne savais pas que [ne pas utiliser la radio de l'équipe] demanderait autant d'énergie. Plus que ce que j'utilise pour le cou ou la force G, ou pour maintenir mon stress. Je sais qu'il faudra plus de temps pour que je m'y habitue. Mais au moins pour la première fois, j'y suis probablement parvenu et je suis sûr que je peux continuer comme ça."

Depuis, la maturité de Yuki Tsunoda s'est confirmée, avec des prestations convaincantes à Melbourne puis Suzuka, et deux entrées consécutives dans les points.