Ce que cachent les audacieux pontons de la Red Bull RB20

Les écuries concurrentes de Red Bull ont proposé leurs propres versions revisitées des entrées d'air et de la découpe des pontons, dans la tendance de ce que l'écurie autrichienne a développé ces deux dernières années. Mais la structure championne du monde en titre a abandonné cette solution sur la RB20, au profit d'un autre agencement : le panneau supérieur prolonge désormais la surface au-dessus des pontons, et l'entrée d'air se loge dessous, mariée à une très généreuse découpe creusée.

Vous vous demandez peut-être de quelle entrée d'air on parle, et c'est normal, car les rendus graphiques publiés par Red Bull en sont dépourvus. Mais d'après les images du shakedown de la RB20 qui s'est déroulé à Silverstone mardi dernier, on peut deviner qu'il y a une entrée d'air verticale sur le côté du châssis. Ce qu'a confirmé également la présentation physique, nous permettant d'élaborer le dessin ci-dessous.

Illustration de l'entrée d'air des pontons de la Red Bull RB20.

Ce design d'entrée d'air vous dit quelque chose ? Vous avez raison, car il rappelle beaucoup l'entrée d'air utilisée par Mercedes en début de saison dernière, quand l'écurie de Brackley a tenté une dernière fois de faire fonctionner son concept "zéro ponton". De plus, les Ferrari SF-23 et SF-24 sont dotées d'une entrée d'air verticale dans cette position, bien qu'elle alimente des conduits au lieu de jouer un rôle de refroidissement principal des composants internes.

Clarifions également un point : Red Bull n'a pas essayé de recréer le concept "zéro ponton". Il s'agit plutôt d'une solution hybride qui associe à une entrée d'air verticale une solution de rampe descendante plus large, à taille haute et avec une découpe extrême. Cela signifie également que l'écurie n'a pas eu besoin d'aller aussi loin que l'avait fait Mercedes en creusant les côtés du châssis et en repoussant les radiateurs vers l'axe central de la monoplace.

Red Bull Racing RB19 sidepods inlet comparison Photo by: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 sidepods detail Photo by: Giorgio Piola

L'arrivée de cette entrée d'air verticale fait suite à un programme de développement intense de la RB19 l'an dernier : la solution proposée était rehaussée à chaque évolution (illustrations ci-dessus), trouvant son point culminant dans la version apportée au Grand Prix de Hongrie.

Si l'on en croit ce changement de cap, ce design a fait son temps et les contraintes dimensionnelles du règlement ont rendu plus difficile la recherche d'un compromis entre amélioration de l'aéro et refroidissement.

Placer l'entrée d'air verticalement pourrait provoquer des pertes dans la manière dont se comporte le flux dans cette zone, mais il est probable que cela en vaille la peine pour ouvrir davantage de possibilités au niveau de la profondeur et de la largeur concernant la sculpture accentuée des pontons. La partie creusée alimente elle-même une profonde découpe médiane qui va presque jusqu'à l'arrière de la rampe descendante, et qui se rétrécit petit à petit vers l'extérieur.

La Red Bull RB20.

La suppression de l'entrée d'air sur le dessus du ponton, remplacée par la solution verticale, améliore très certainement le comportement du flux sur la partie supérieure de la carrosserie. Pour en tirer parti, on retrouve une tendance initiée par Alpine, avec une petite rigole qui sépare les flux afin de mieux les gérer dans la partie arrière en forme de bouteille de coca.

Le capot moteur de la Red Bull RB20.

Le capot moteur de la RB20 présente quant à lui un affleurement en forme d'étagère, qui crée une profonde rigole de part et d'autre de la boîte à air (photo ci-dessus). Celle-ci s'incline fortement vers l'arrière tandis que la partie haute n'est interrompue que par une sortie d'air située devant le triangle supérieur de la suspension arrière.