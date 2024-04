Russell s'attend à un traitement égal entre les pilotes Mercedes en 2025

Que ça soit lorsque Nico Rosberg, Valtteri Bottas, ou maintenant George Russell faisaient la paire avec Lewis Hamilton, Mercedes a toujours évité de soutenir publiquement un pilote numéro un dans leurs différents duos.

Avec le départ du septuple Champion du monde pour Ferrari, l'écurie allemande a une liste bien remplie afin de trouver celui qui succédera au Britannique. On y trouve tout en haut Max Verstappen, Carlos Sainz sans baquet pour l'année prochaine et enfin le jeune protégé de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli.

Questionné sur un potentiel changement de dynamique de l'équipe depuis l'annonce du départ de Hamilton, Russell insiste sur le traitement égal des pilotes que Mercedes met en place, notamment au niveau de l'attribution des évolutions.

"Rien n'a changé au niveau de la relation de travail avec tout le monde au sein de Mercedes", a déclaré l'Anglais. "L'équipe a été formidable et nous a donné à tous les deux des chances égales. Il en a toujours été ainsi depuis le début."

"Lorsque des améliorations sont apportées à la voiture, nous en bénéficions tous les deux en même temps, alors que dans d'autres équipes, c'est l'un qui en bénéficie avant l'autre. Et cela a toujours été le cas chez Mercedes."

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team et Max Verstappen, Red Bull Racing Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images

Le Britannique, qui est sous contrat jusqu'en 2025, est naturellement vu comme celui qui reprendra les rênes de l'équipe après le transfert de Hamilton. Il a déclaré qu'il s'attendait à voir cette égalité perdurer et ce, qu'importe le nom de celui qui pilotera à ses côtés l'an prochain : "Ils veulent donner aux deux pilotes la meilleure chance d'obtenir le meilleur résultat et l'année prochaine, quel que soit mon coéquipier, ce sera toujours le cas."

Le directeur de Mercedes Toto Wolff a annoncé publiquement faire de Max Verstappen "son choix numéro un" pour reprendre le baquet de Hamilton en 2025. L'instabilité notoire présente chez Red Bull, suite à l'affaire Christian Horner, pourrait effectivement faire réfléchir le Néerlandais à poursuivre avec l'équipe autrichienne. D'autant plus que l'avenir d'Adrian Newey semble devoir s'écrire en dehors de la structure autrichienne.

Interrogé au sujet de l'adaptation de Verstappen à la monoplace actuelle de Mercedes et s'il permettrait l'amélioration de la W15, Wolff avait déclaré à Fox Sport Australia : "Non, il est extraordinaire, mais nous lui donnerions une voiture pénible, qui est difficile à régler et à piloter. Je préférerais faire un pas en avant et pouvoir lui dire : 'C'est une voiture que tu pourras piloter parce qu'elle va vite'."