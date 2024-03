Wolff : Verstappen chez Mercedes, cela "doit arriver à un moment"

Une place de choix est disponible pour la saison 2025, Mercedes n'ayant pas encore désigné le successeur de Lewis Hamilton. Le constructeur allemand pourrait se tourner vers son protégé Andrea Kimi Antonelli, qui a empilé les titres ces dernières années et occupe la neuvième place après ses trois premiers week-ends en F2, ou encore Carlos Sainz, libre puisque Hamilton lui a pris sa place chez Ferrari.

Toto Wolff n'a cependant pas caché son désir de recruter Max Verstappen, officiellement lié à Red Bull jusqu'en 2028 mais dont l'avenir a été rendu plus flou par l'affaire Horner et les révélations d'une clause de départ. Le patron de Mercedes avait eu l'occasion de faire signer un contrat à Verstappen en 2014, avant ses débuts en F1, mais faute de place à lui attribuer, il l'avait vu filer dans le clan Red Bull, avec qui le Néerlandais a décroché trois titres... mais Wolff est convaincu que l'histoire ne s'arrêtera pas là.

Interrogé par Fox Sports Australia, il a estimé qu'une association entre Verstappen et Mercedes "est le genre de relation qui doit arriver à un moment, mais nous ne savons pas quand". En fait-il son premier choix ? "Oui", a répondu l'Autrichien. "Vous voyez son niveau de performance, mais je n'écarterai pas les autres."

Malgré toute l'admiration qu'il a pour Verstappen, Wolff ne pense cependant pas qu'il parviendrait à gommer les défauts actuels de la W15 : "Il est extraordinaire, mais on lui donnerait une voiture qui n'est pas facile, qui est difficile à régler et à piloter. Je préfèrerais que l'on progresse en piste et dire 'C'est une voiture que tu peux piloter parce qu'elle est également rapide'."

George Russell et Max Verstappen seront-ils coéquipiers en 2025 ? Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images

Seule certitude pour le moment, Mercedes ne se précipitera pas pour recruter son nouveau pilote, Toto Wolff prévoyant un dénouement aux alentours de l'été : "Autant nous avons été surpris par la décision très rapide de Lewis, autant je veux vraiment prendre mon temps. Nous avons une place libre, la seule dans un top team, sauf si Max décide de partir."

"Après, la place ne sera plus libre chez nous. Il y a quelques options très intéressantes pour nous, d'un très jeune super talent à d'autres très expérimentés. Cela ne se fera pas dans les prochaines semaines ou mois, je veux continuer à étudier le marché."

Avec Matt Kew