Verstappen ne perçoit pas la peur de Red Bull de le voir partir

Déjà vainqueur des deux premiers Grands Prix de la saison, Max Verstappen a signé samedi à Melbourne une troisième pole position consécutive. Dimanche, il visera la victoire au Grand Prix d'Australie, ce qui lui permettrait d'ailleurs d'égaler son propre record de dix succès consécutifs en F1.

Pourtant, malgré ce contexte sportif plus favorable que jamais, l'avenir du triple Champion du monde a beaucoup fait parler. L'ombre de l'affaire Horner plane depuis des semaines sur Red Bull Racing et il s'est dit énormément de choses, jusqu'à jeter le doute sur la possibilité de voir Max Verstappen ne pas aller au bout de son contrat qui court jusqu'en 2028.

Dans le paddock de l'Albert Park, devant un parterre de médias néerlandais, il a reconnu que ce doute a "peut-être" gagné certains membres de l'écurie à cause des spéculations il y a deux semaines mais que ce n'est pas ou plus le cas aujourd'hui.

Max, jeudi vous avez répété qu'il était important selon vous que les personnes importantes restent dans l'équipe. Pensez-vous que l'écurie soit particulièrement vulnérable aujourd'hui, non pas tant à cause de l'affaire Horner mais parce qu'elle a connu énormément de succès ces dernières années ?

Bien sûr, il s'agit toujours de garder les bonnes personnes le plus longtemps possible. Et c'est une bataille permanente, parce que d'autres équipes essaient évidemment d'attirer des gens. C'est tout à fait normal. C'est arrivé à toutes les grandes équipes par le passé.

On a déjà vu un certain nombre de cadres techniques changer d'écurie cette année. Gardez-vous un œil sur l'évolution de tout ça ?

En ce qui concerne ce qui se passe en dehors de mon équipe, pas vraiment. Bien sûr, tout dépend de ce que nous avons et de ce que nous accomplissons avec tout le monde.

Essayez-vous de convaincre des gens de rester ?

Je pense qu'il est toujours important d'entretenir de bonnes relations avec tout le monde. Et ça devrait en fait venir très naturellement. En fin de compte, il ne faut pas essayer de garder quelqu'un qui n'a pas envie d'être là. Les relations doivent être naturelles.

Mais s'il y a quelqu'un que vous voudriez garder et que cette personne a des doutes...

Si quelqu'un se pose des questions ou quoi que ce soit, on peut bien sûr toujours en discuter. Mais je ne vais pas en parler ici en détail.

Pensez-vous que des gens chez Red Bull craignent que vous partiez ?

Non, pas pour le moment.

Il y a quinze jours peut-être ?

Oui, peut-être. Certaines personnes sont un peu différentes à cet égard, bien sûr. Certains lisent beaucoup la presse. Moi, je ne lis pas beaucoup. Et je pense que ça aide en général. C'est aussi ce que j'essaie de dire à beaucoup de monde, qu'il vaut mieux ne pas lire certaines choses. Mais s'il y a des interrogations, n'importe quel membre de l'équipe peut toujours m'appeler, bien sûr, s'il y a un problème ou quelque chose de ce genre. Et dans l'autre sens, c'est la même chose.

Propos recueillis par Erwin Jaeggi