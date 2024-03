Tsunoda veut "faire grimper sa cote" auprès de toutes les écuries

Yuki Tsunoda veut faire forte impression et il s'y attèle. De nouveau présent en Q3 lors des qualifications du Grand Prix d'Australie, le Japonais a notamment causé la perte de Lewis Hamilton, privé de top 10. Surtout, il a dominé son coéquipier Daniel Ricciardo pour la troisième fois de suite dans l'exercice du tour rapide. Un signal qui compte, dans un contexte très flou concernant l'attribution du deuxième volant Red Bull en 2025.

Rien ne dit que celui-ci reviendra automatiquement à l'un des deux pensionnaires de l'écurie VCARB, mais Yuki Tsunoda entend tout faire pour convaincre. Lucide, il estime aussi qu'il doit briller pour ne pas séduire uniquement Red Bull mais également d'autres écuries qui pourraient devenir une destination potentielle dans quelques mois.

Interrogé sur ses chances pour une promotion chez Red Bull Racing l'an prochain, le pilote nippon admet ignorer ce qu'il en est réellement. "J'espère qu'ils l'envisageront", répond-il. "En même temps, je veux autant que possible montrer mes performances aux autres écuries. Je veux tout simplement faire grimper ma cote de pilote et montrer que je peux me battre. Je ne sais pas ce qui se passe avec Red Bull, mais j'espère qu'ils me prendront également en considération."

La huitième place décrochée sur la grille de départ de l'Albert Park a en tout cas plu à Helmut Marko, qui attendra désormais confirmation en course, domaine qui a déçu le consultant de Red Bull à Bahreïn et Djeddah.

"Il a terminé une nouvelle fois dans le top 10, c'était une performance incroyable, sans erreur", souligne-t-il au micro de Servus TV. "J'espère maintenant que ça se traduira par des points, parce que la vitesse est au rendez-vous. C'était aussi le cas lors des deux premiers Grands Prix. Ce serait très bien, car les cinq top teams sont tellement forts que réussir à s'immiscer est une incroyable performance."

VCARB n'a pas encore inscrit le moindre point pour le moment et Yuki Tsunoda est maintenant attendu au tournant pour ouvrir le compteur de l'écurie de Faenza.

"Lors des deux dernières courses, nous étions capable d'extraire la performance de la voiture", décrit-il. "Nous étions assez régulièrement autour de la dixième place. Je continue à faire ce qu'il faut. Je pense que l'on doit simplement tout mettre bout à bout. Nous avons connu pas mal de courses frustrantes donc maintenant, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes en course, sans faire d'erreur."