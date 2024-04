Succession de Hamilton : Wolff "coupable" d'avoir trop parlé d'Antonelli

L'un des dossiers majeurs de la "silly season" 2025 sera la succession chez Mercedes de Lewis Hamilton, qui a décidé de quitter l'écurie allemande, avec qui il court depuis 2013, pour rejoindre la Scuderia Ferrari. De nombreux noms ont déjà circulé : Alexander Albon, Carlos Sainz, Fernando Alonso et même Max Verstappen ont été liés, de près ou de loin, à ce baquet.

La structure dispose du luxe d'avoir une saison complète devant elle pour prendre sa décision, saison lors de laquelle un autre pilote, candidat potentiel bien que plus lointain au baquet, va devoir de son côté faire ses preuves en F2. Andrea Kimi Antonelli est en effet présenté comme un grand espoir du sport auto et Toto Wolff lui-même n'a pas totalement exclu la possibilité que ce soit lui qui succède au septuple Champion du monde.

Même si l'Autrichien a affiché sa prudence sur la sujet, souhaitant laisser son pilote faire ses gammes, il a reconnu qu'il avait lui-même mis en lumière le jeune Italien et lui avait mis de la pression, alors que sa saison 2024 est déjà une épreuve au vu de son passage direct en F2 sans passer par la case F3.

"J'ai dit que nous devions aussi nous projeter sur le long terme, et sur le duo de pilotes non pas dans un an mais dans trois, cinq ou dix ans, et dans cette perspective, je voulais simplement garder les options ouvertes, avec toutes les conséquences que cela pourrait potentiellement entraîner", a rappelé le directeur et PDG de l'écurie Mercedes.

"Mais nous avons une telle histoire d'amour entre Lewis et Mercedes, et avec les résultats que nous avons obtenus, que rien ne viendra assombrir ce qui s'est passé. Nous voulons terminer en beauté et nous donnerons tout ce que nous avons cette saison."

"Je suis probablement coupable d'avoir trop parlé de Kimi, parce qu'il a juste 17 ans, qu'il a sauté la F3 et qu'il débute en F2", a-t-il ensuite reconnu. "Il doit apprendre, il doit être plus, disons, dans l'ombre afin de pouvoir se développer, comprendre quoi faire et savoir s'il sera en Formule 1 si tout se passe bien. Mais je ne sais pas si ce sera l'année prochaine ou si ce sera avec nous ou quelqu'un d'autre."

"La décision de Lewis d'aller chez Ferrari a été assez rapide, donc je veux faire l'inverse ; je veux attendre et voir comment la saison se déroule, comment le marché des pilotes évolue, et ensuite prendre une décision plus tard dans la saison."

Antonelli a débuté la saison de F2 en inscrivant 24 points sur les trois premiers meetings, ce qui le place à la 9e position du classement. Son meilleur résultat jusqu'ici a été une quatrième place, en course principale à Melbourne.