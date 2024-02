Haas va adopter une approche différente aux essais hivernaux

La surchauffe des pneus a posé problème à Haas tout au long de la saison 2023, nullifiant ainsi les performances réalisées par Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen en qualifications. Il s'agit-là d'un problème de longue date pour la structure américaine, et celle-ci a l'intention d'y remédier une bonne fois pour toutes cette saison.

Avant de prendre part au Grand Prix de Bahreïn, première manche du championnat 2024, l'écurie disposera de trois journées de roulage sur le même circuit, dans le cadre des essais hivernaux. En revanche, il ne faudra pas s'attendre à voir Haas s'intéresser à la recherche de la performance puisque l'on veut s'assurer par dessus tout que la VF-24, dont le développement a été axé sur la correction du problème de surchauffe des pneus, ne maltraite plus ses gommes.

"Il ne s'agira pas vraiment de comparer les différences entre les spécifications", a expliqué Ayao Komatsu, nommé directeur d'équipe après le départ de Günther Steiner cet hiver. "Si vous regardez notre problème de l'année dernière, il était clair que le dimanche, nous ne pouvions pas gérer les pneus sur 300 kilomètres. C'est donc sur ce point que nous nous concentrons."

"Notre programme de test à Bahreïn est entièrement axé sur la production de données pertinentes afin que nos ingénieurs puissent comprendre ce qui arrive à la voiture et ce qui arrive aux pneus. Ensuite, si nous disposons de données de bonne qualité, nous pouvons décider de la manière de les améliorer. Ensuite, nous décidons d'une autre direction à prendre."

Ayao Komatsu, Team Principal de Haas

Si Komatsu ne s'attend pas à ce que Haas fasse de rapides progrès par rapport à ses rivaux, il se montre confiant sur le plus long terme : "L'objectif à court terme est vraiment d'apporter des améliorations croissantes. Je pense que nous avons de bons ingrédients et de bonnes personnes dans l'équipe, mais nous devons vraiment nous concentrer sur l'unité de l'équipe pour apporter ces améliorations."

"Évidemment, le long terme en découle donc, par exemple, notre premier objectif 'à moyen terme' est de faire des améliorations pour que la voiture fonctionne, et cela s'est déjà produit par le passé, donc je pense que nous pouvons y arriver."

Les attentes de Kevin Magnussen pour 2024 sont claires : le pilote danois souhaite disposer d'une voiture aux performances régulières. Selon lui, l'évolution apportée au GP des États-Unis 2023, sur la précédente voiture, a été un pas dans la bonne direction.

"La voiture avec laquelle nous avons commencé la saison [2023] – avant la course 19, lorsque nous avons reçu l'évolution – avait une bonne adhérence, le pic d'adhérence était chouette, mais elle était très instable et inconstante", a déclaré Magnussen. "C'est quelque chose avec quoi j'ai eu un peu de difficultés."

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

"J'aime que le [train] avant soit au moins constant pour que je puisse gérer le survirage ou le sous-virage. Ce n'est pas comme si j'avais vraiment une préférence, c'est l'inconstance [qui me pose problème], en particulier dans les entrées tardives dans les virages, c'est là que je dois pouvoir m'engager à faire pivoter la voiture et à rester sur les freins. La voiture d'Austin m'a beaucoup aidé. Ce n'était pas un progrès énorme, mais c'était un pas dans la bonne direction, et j'espère que cette année sera un pas encore plus grand dans cette direction."

En outre, Magnussen estime que les leçons apprises l'an passé porteront leurs fruits en 2024 : "L'évolution était plutôt une expérience l'année dernière. Il est difficile d'appeler cela une évolution ou une amélioration parce que ce n'était pas vraiment un pas en avant, c'était sur le côté, mais c'était une très bonne expérience en matière d'investissement dans le concept de la voiture que nous avons cette année. Je pense que nous voulions voir le potentiel et les caractéristiques sur la piste avec ce concept de voiture, et cette année va dans ce sens."

"J'espère que nous pourrons faire un pas en avant. Nous nous sommes investis dans le développement de la voiture de cette année assez tard, nous avons donc eu peu de temps pour la développer, et cela se passe en fait plutôt bien. Même si je ne pense pas que nous puissions garantir que nous ferons un pas en avant dès la première course à Bahreïn, je pense que le développement semble au moins plus intéressant."

