Comment Mercedes semble avoir résolu l'un des problèmes de Hamilton

Si Lewis Hamilton a été mis en difficulté par le train arrière de la Mercedes W14 l'an passé, le septuple Champion du monde n'était pas non plus satisfait de sa position dans le cockpit. Début 2023, il avait déclaré : "Je ne sais pas si les gens le savent, mais nous sommes plus près des roues avant que tous les autres pilotes. Notre cockpit est trop proche de l'avant."

"Lorsque l'on pilote, on a l'impression d'être assis sur les roues avant, ce qui est l'une des pires sensations que l'on puisse avoir au volant d'une voiture. Cela change vraiment le comportement de la voiture et la manière dont on perçoit ses mouvements. Elle est plus imprévisible que lorsque l'on est assis plus en arrière, plus au centre. C'est quelque chose qui me pose vraiment problème."

Mercedes a toutefois procédé à une série de modifications sur la W15, sa nouvelle F1 pour la saison 2024, et les premières images nous montrent que l'équipe allemande a répondu aux plaintes d'Hamilton en éloignant le cockpit du train avant.

Comparaison de la position du cockpit de la Mercedes W14 et de la Mercedes W15.

Comme le suggèrent les images du shakedown de la W15, il est entendu que le cockpit a été éloigné de l'essieu avant de 100 mm. Le châssis, le réservoir de carburant et la boîte de vitesses ont dû être redessinés afin d'intégrer ce changement tout en conservant les dimensions maximales de l'empattement.

L'abandon du concept "zéro ponton" au profit d'une solution de type "downwash" aura cependant facilité cette modification, car les renfoncements profonds du châssis pour rapprocher les radiateurs de l'axe central de la voiture ne sont plus aussi nécessaires. Cela a également pour effet de permettre à Mercedes d'élargir le réservoir de carburant sur toute la longueur du châssis, ayant pour conséquence de le raccourcir.

La structure d'impact latéral supérieure, qui nécessitait son propre carénage en 2022 et 2023, a également trouvé un nouvel emplacement. Elle est plus reculée qu'auparavant et, comme c'est le cas sur le reste de la grille, elle est désormais enfermée dans la carrosserie principale du ponton. En outre, Mercedes a opté pour une suspension arrière à poussoirs, accompagnée d'une boîte de vitesses redessinée, et qui s'inscrit dans la lignée des autres changements apportés auparavant.

Si Hamilton n'appréciait pas sa position dans le cockpit de la W14, James Allison, directeur technique de l'écurie de Brackley, estime que cela était davantage un symptôme des points faibles de la voiture plutôt qu'une cause.

"Lewis l'exprime en parlant de sa position assise. George ne parle jamais de sa position assise, mais il décrit exactement la même laideur (sic) de la voiture", expliquait-il à la fin de l'année dernière. "Si nous pouvions résoudre ce problème [d'instabilité] correctement, la seule partie de la position assise qui déplairait encore à Lewis serait qu'il voit un peu moins la corde du virage parce qu'il est un peu plus près du pneu. Mais la position assise elle-même ne donne pas lieu à un problème de perception qui l'empêche de savoir comment gérer la voiture."

"Il est possible que, s'il était assis exactement là où il le souhaite, il puisse piloter de façon agressive avec un peu plus de précision. Mais il s'agit ici de se débarrasser de la chose agressive, et non d'optimiser sa position assise pour gérer quelque chose qui n'est pas bon. Rendre la chose moins horrible a été au centre de notre attention. Je dirais que l'évolution d'Austin [l'année dernière] a représenté un léger progrès à cet égard. Et avec un peu de chance, la voiture [de 2024] en apportera encore plus."