Vasseur : "2024 ne sera pas une année de transition" pour Ferrari

Puisque l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 a été annoncée de manière fracassante dès les premières semaines de 2024, la campagne de l'écurie italienne qui s'annonce est reléguée au second plan par beaucoup. L'on pourrait imaginer que la situation à Maranello est similaire, cependant Frédéric Vasseur a tenu à remettre les pendules à l'heure. Le directeur de la Scuderia a assuré que la saison à venir demeurait une priorité pour le Cheval cabré.

"C'est faux, 2024 ne sera pas une année de transition", a expliqué le Français. "C'est une saison très importante pour nous et je me concentre pleinement là-dessus. Je pense que la meilleure façon de préparer quelque chose est de faire du bon travail. Cela signifie que nous sommes concentrés sur 2024, nous voulons obtenir le meilleur résultat, nous voulons gagner des courses, nous voulons continuer sur la voie de 2023, et nous ne penserons pas du tout à 2025."

Avant l'arrivée de Hamilton, Charles Leclerc et Carlos Sainz partageront le garage Ferrari une dernière fois. Il s'agira de la quatrième année de collaboration entre les deux hommes, qui sortent d'une saison 2023 difficile. L'an passé, seul Sainz est parvenu à trouver le chemin de la victoire et briser l'hégémonie Red Bull.

Vasseur est quant à lui convaincu que l'association Leclerc-Sainz continuera à faire progresser l'équipe en 2024 : "Si vous regardez l'année dernière, nous avons eu une évolution très positive tout au long de la saison. Mais il y a eu certains moments dans la saison où Charles a été un peu plus performant [et] où et Carlos a été un peu plus performant."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

"Dans le rétablissement de l'équipe, entre la première et la dernière partie [de la saison], je pense que les pilotes ont joué un bon rôle. Nous avons besoin de ce type d'évolution dans une équipe. Et nous en sommes là aujourd'hui. Bien sûr, nous en voulons plus, nous voulons pousser plus loin, c'est l'ADN de notre équipe. Mais honnêtement, je suis vraiment convaincu que nous connaîtrons à nouveau ce type d'évolution positive en 2024. Et cela nous aidera beaucoup à continuer à nous améliorer."

Depuis qu'il a pris les rênes de Ferrari début 2023, Frédéric Vasseur a lancé une importante campagne de recrutement, celui de Hamilton étant le dernier exemple en date. Un processus d'amélioration de l'équipe qui, selon le Français, ne s'arrêtera jamais.

"Je dirais que par ADN, si vous commencez à être satisfait de ce que vous avez, vous êtes mort. Cela signifie que vous devez toujours être dans un état d'esprit d'amélioration continue, essayer de travailler sur vos faiblesses et essayer de progresser dans certains domaines."

"C'est donc un projet sans fin. Il est certain que des personnes commencent à rejoindre l'équipe, et c'est une bonne nouvelle. Jour après jour, je pense que nous renforçons l'équipe, nous progressons. Mais encore une fois, ce n'est pas demain matin que je dirai que nous y sommes, que je suis satisfait de la situation. Si vous commencez à avoir ce genre d'approche, je pense que c'est le début de la fin."

