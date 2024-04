Pourquoi Ferrari aura du mal à refaire le coup de Melbourne

Les fans du monde entier aimeraient voir une lutte serrée entre Red Bull et Ferrari, surtout après la victoire de Carlos Sainz au Grand Prix d'Australie dans la foulée de l'abandon prématuré de Max Verstappen, qui n'a pas permis de voir ce qui se serait passé dans une confrontation directe.

En réalité, il se pourrait bien que sur le terrain de Honda, Red Bull ait une fois de plus une longueur d'avance, et que la lutte pour des victoires au mérite doive attendre un circuit plus approprié pour le constructeur de Maranello.

Toutefois, Ferrari sera assurément en meilleure posture par rapport à l'équipe Championne du monde qu'elle ne l'était à Suzuka en septembre dernier. La SF-24 est en effet une voiture globalement meilleure et plus constante que sa devancière, et elle a notamment permis d'améliorer les performances dans les virages à haute vitesse qui sont l'une des caractéristiques clés du circuit.

Sainz garde cependant les pieds sur terre et admet que l'équipe a sans doute affiché une forme un peu flatteuse à Melbourne. "Il est vrai qu'en Australie, nous avions l'air très forts", a déclaré l'Espagnol. "Mais en général, dans ce genre de cas, il suffit de faire la moyenne des trois premières courses. Et la moyenne, c'est que nous sommes toujours à quelques dixièmes des Red Bull et que nous aurons probablement besoin d'une évolution, en particulier sur des circuits comme Suzuka, pour nous battre avec elles."

"L'équipe a fait du très bon travail cette année, car la voiture a fait un très grand pas en avant. C'est juste que nous avons besoin de plus de progrès comme ça si nous voulons aller chercher des victoires sur des circuits comme, peut-être, le Japon. Il n'y a pas de grosse amélioration à venir ici. Nous apportons une toute petite chose à l'arrière de la voiture. Mais ça viendra plus tard dans la saison. Et j'espère que ce sera un autre pas dans la même direction."

Certains observateurs ont suggéré que Suzuka serait un test important, notamment pour comprendre la hiérarchie, car il s'agit d'un circuit "normal" avec une bonne combinaison de virages rapides et lents, après trois manches d'ouverture sur des sites qui ont chacun leurs propres particularités.

Carlos Sainz devant Max Verstappen à Melbourne.

Néanmoins, Charles Leclerc tient à atténuer ce point de vue, estimant que tous les circuits sont importants lorsqu'il s'agit de juger du véritable potentiel d'une voiture. Le Monégasque pense que Red Bull aura une fois de plus un net avantage au Japon, mentionnant un facteur spécifique qui a joué en faveur de Ferrari à Melbourne, et qui a peut-être favorisé l'équipe ce week-end-là.

"Pour l'instant, avec ce que nous savons, je m'attends à ce que Red Bull ait encore l'avantage ce week-end, surtout en course. Nous sommes particulièrement forts sur les circuits où il y a du graining à l'avant. En Australie, c'était le cas il y a deux semaines, et nous étions très forts avant la course. Ce week-end, il s'agit moins de graining à l'avant que de dégradation générale. Red Bull va donc revenir à son niveau antérieur."

"Cependant, il s'agit d'un moment très important de la saison, où nous devons maximiser tous les points que nous pouvons, ce que nous avons fait. Car si l'on regarde les trois premières courses, je ne pense pas que le fait d'être à seulement quatre points de Red Bull représente notre véritable niveau performance. Oui, nous sommes plus proches que par le passé, mais nous avons particulièrement bien réussi à maximiser ce dont nous disposons en ce moment."

"En attendant les améliorations qui, je l'espère, nous mettront dans une meilleure position pour nous battre régulièrement le dimanche, nous devons ramener au bercail le plus de points possible. C'est pourquoi je pense que notre début de saison est positif à cet égard."

Sans le problème du graining, Leclerc s'attend à ce que Red Bull reprenne l'avantage au Japon : "Je m'attends à un week-end plus 'normal' ici, où Red Bull aura encore l'avantage en course. Cependant, s'il y a une opportunité comme en Australie, nous devons être là pour la saisir. Mais nous devrions être plus proches que l'année dernière, c'est certain."

"Nous avons beaucoup travaillé sur la voiture de cette année, surtout en ce qui concerne [les virages à] haute vitesse. Elle est beaucoup plus prévisible. L'année dernière, nous avons eu pas mal d'inconstance, donc nous espérons aller dans la bonne direction afin de réduire l'écart avec Red Bull."

Charles Leclerc et Carlos Sainz au volant des Ferrari SF-23 à Suzuka l'an passé.

Cette prévisibilité de la SF-24, une voiture plus docile que le modèle 2023, sera en effet une caractéristique très précieuse au Japon. La montée du premier secteur avec le passage dans les Esses sont la clé d'un tour rapide, et la précision est essentielle. L'amélioration susmentionnée des performances à haute vitesse par rapport à la SF-23 est également citée par Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari, comme un changement significatif qui pourra donner un coup de pouce ce week-end.

Reste à savoir si cela suffira à mettre l'équipe au même niveau que Red Bull, mais Vasseur se veut optimiste : "L'année dernière, nous n'y avons pas été très performants. Mais dans ce genre de virages, des virages à très haute vitesse, nous sommes en meilleure forme qu'il y a un an. Et si vous regardez les trois premières épreuves, c'était très, très serré. Nous parlons d'un ou deux dixièmes de seconde par tour. Cela signifie que tout est ouvert."

Les caractéristiques de la voiture mises à part, Ferrari dispose d'un autre avantage, moins tangible, ce week-end, puisque l'écurie surfe sur la vague d'optimisme créée par la victoire de Melbourne. Cette confiance collective ne peut qu'aider à faire des choix stratégiques audacieux. "Ce sera difficile, mais c'est ouvert, et le fait que nous ayons gagné [il y a deux semaines] est une bonne source de motivation", ajoute Vasseur.

"C'est aussi une motivation pour tout le monde dans l'équipe, pour Carlos parce que c'est un très bon début de saison, pour Charles parce qu'il veut revenir. Pour tout le monde, c'est déjà une belle récompense, nous allons dans la bonne direction et j'espère que nous serons performants au Japon ce week-end."

Charles Leclerc et Carlos Sainz sur le podium du GP d'Australie 2024.

Après les deux victoires récentes d'un Sainz en partance à Singapour et Melbourne - les seules non remportées par Red Bull depuis la mi-2022 - Leclerc, pilote de longue date et encore lié pour un moment à la Scuderia, aurait bien besoin d'un succès personnel.

"Je mentirai en disant que j'en suis heureux", déclare-t-il à propos de ses "défaites" face à son équipier dans les deux courses où la victoire était jouable. "Les victoires sont importantes, les points en fin de saison le sont encore plus. Je veux que Ferrari gagne dès que possible. Carlos a fait un travail extraordinaire en gagnant, et maintenant c'est à moi de réagir, et d'espérer gagner la prochaine fois."

"C'est l'objectif, et je travaille d'arrache-pied pour y parvenir. En fin de compte, en F1, les gens ont tendance à oublier très vite et tout est basé sur la dernière course. Mais si je regarde mes huit ou neuf dernières courses, elles ont été d'un très bon niveau."

"Dans la plupart de ces courses, il n'était pas possible de gagner, mais c'est à moi d'être là chaque fois que l'occasion se présente. Le fait est que ce n'était pas le cas à Singapour ni dans aucune autre course, mais je vais continuer à pousser. Cependant, le fait que Carlos ne sera pas chez Ferrari l'année prochaine n'ajoute pas de pression pour essayer de l'emporter."