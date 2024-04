Andretti F1 inaugure ses nouvelles installations à Silverstone

Andretti s'est vu accorder un droit d'accès à la Formule 1 par la FIA en octobre dernier, cependant l'équipe américaine n'a pas passé la deuxième étape du processus d'adhésion en se heurtant au refus des responsables du championnat en janvier. Le projet reste donc en suspens tandis que les discussions se poursuivent en coulisses.

Mais Andretti continue de viser une entrée en 2026 si un accord avec la F1 est trouvé. Malgré l'absence de confirmation d'une participation, la structure poursuit ses projets et l'inauguration de nouvelles installations à Silverstone est le signe le plus important que ses ambitions restent intactes.

"La F1 est évidemment le pinacle de la course automobile dans le monde", a déclaré Michael Andretti lors de la cérémonie. "Nous participons à différentes compétitions mais la F1 est le summum. C'est pourquoi je pense que pour notre marque, ce serait énorme [d'être engagé en F1]. Et ça ne ferait que compléter notre objectif, qui est d'être présent dans tous les grands événements de sport automobile du monde. Et bien sûr, l'accession à la F1 est le sommet de tout cela."

"C'est donc un objectif important, qui nous tient à cœur depuis quelques années. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie, nous allons y arriver. Nous sommes convaincus que nous y parviendrons. Nous sommes en train de construire une équipe fantastique, je pense que c'est quelque chose qui sera unique en F1, de construire une vraie équipe de F1 à partir de zéro avec de grands cerveaux. Et je pense que lorsque nous serons enfin sur la grille de départ, ça pourrait prendre beaucoup de gens par surprise."

Le département du design et l'équipe de course seront basés à Silverstone, la fabrication et la construction des voitures se feront aux États-Unis, dans les nouvelles installations de Fishers, près d'Indianapolis.

Les installations d'Andretti à Silverstone Photo de: Andretti

Si une entrée en F1 est finalement accordée pour 2026, Andretti devrait utiliser des moteurs Renault lors de ses deux premières saisons avant de passer à des moteurs Cadillac en 2028. À noter qu'une partie de la R&D et du design d'Andretti est assurée par General Motors, groupe détenant Cadillac, à Charlotte.

"La collaboration avec General Motors est fantastique, tout le monde travaillant ensemble sur différents fuseaux horaires", explique Dan Towriss, associé d'Andretti Global. "La technologie permet aux choses de se produire en temps réel, c'est passionnant. [...] C'est une étape importante aujourd'hui et nous continuerons à nous développer. Nous avons également d'autres installations à Fishers, qui sont en cours de construction, juste pour nous assurer que nous avons des installations de classe mondiale pour des personnes de classe mondiale afin de construire une équipe de classe mondiale."

Michael Andretti a souligné que le fait de pouvoir partir de zéro est un avantage clé pour le projet F1. "Nous construisons une équipe avec de nouvelles idées. Je pense que certaines anciennes équipes, quand vous les rejoignez, sont figées dans leurs habitudes. Nous pouvons concevoir ce projet exactement comme nous le voulons et le faire d'une manière nouvelle et moderne. Je pense qu'il y a là un énorme avantage."

"Avec GM comme partenaire, qui est aussi enthousiaste que nous à l'idée de se jeter dans le bain et de montrer sa technologie, nous apporterons quelque chose de vraiment unique en réunissant tout ça. Une autre chose qui n'a jamais été faite, et je pense que ça fera du bruit : ce sera une équipe entièrement américaine, avec une voiture construite aux États-Unis, avec un moteur américain, des propriétaires américains et éventuellement des pilotes américains. C'est toujours cool de faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant."