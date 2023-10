La FIA accepte le projet Andretti pour une 11e écurie F1

Nous vous révélions l'information il y a une dizaine de jours, elle est désormais officielle : le dossier de candidature d'Andretti Formula Racing a été accepté par la FIA dans le but de faire entrer une 11e écurie en Formule 1. L'instance internationale a dévoilé sa décision ce lundi, rejetant du même coup les trois autres prétendants (LKYSUNZ, Rodin et Hitech).

Ce feu vert donné par la FIA permet à l'attelage Andretti-Cadillac d'accéder à l'étape suivante, et ne vaut pas encore acceptation d'un engagement sur la grille en 2025. La phase franchie par la candidature américaine signifie que le dossier était suffisamment solide et convaincant par rapport aux nombreux critères imposés, tels que la viabilité financière, les capacités techniques et les ressources humaines.

Désormais, Andretti Formula Racing va devoir convaincre la FOM (Formula One Management), autrement dit Liberty Media, propriété de la Formule 1, ainsi que les écuries, dans le cadre de "discussions commerciales".

Il s'agit de la partie la plus complexe pour le dossier porté par Michael Andretti et General Motors, puisqu'il inclut le paiement de la taxe anti-dilution dont le montant de 200 millions de dollars est désormais jugé insuffisant par la majeure partie des acteurs de la Formule 1. La F1 s'est également toujours montrée moins enthousiaste que la FIA à l'idée de faire venir une nouvelle écurie, provoquant d'ailleurs de vive tensions entre les deux entités.

"La FIA a été très claire en établissant des critères d'inscription stricts dès le début de la procédure de manifestation d'intérêt", explique Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA. "Notre objectif, après vérification rigoureuse pendant la phase de candidature, était de n'approuver que les candidatures potentielles qui répondraient aux critères fixés et qui démontreraient qu'elles apporteraient une valeur ajoutée à la discipline."

"La FIA est tenue d'approuver les candidatures qui respectent les exigences de la manifestation d'intérêt et nous avons respecté cette procédure en décidant que la candidature d'Andretti Formula Racing LLC passerait à l'étape suivante du processus de candidature. En prenant cette décision, la FIA agit conformément aux directives de l'UE quant à la participation aux sports mécaniques et à leur développement."

"Andretti Formula Racing LLC était la seule entité remplissant les critères de sélection fixés sous tous les aspects matériels. Je félicite Michael Andretti et son équipe pour cette candidature rigoureuse. Je souhaite également remercier toutes les équipes candidates pour leur intérêt et leur participation."

"Le processus de manifestation d'intérêt s'appuie sur l'acceptation positive du Règlement 2026 de la FIA sur les groupes motopropulseurs en F1 par les constructeurs existants, qui a également suscité un engagement de la part d'Audi, Honda et Ford, ainsi que l'intérêt de Porsche et de General Motors."

"Je tiens à remercier tous les membres de l'équipe de la FIA impliqués dans le processus des manifestations d'intérêt pour leurs efforts inlassables afin d'assurer une évaluation scrupuleuse de toutes les candidatures reçues."

Comme lors de l'annonce de l'alliance entre Andretti et Cadillac, la F1 a, dans l'immédiat, réagi par un communiqué laconique : "Nous prenons note des conclusions de la FIA concernant les première et deuxième phases de leur processus et nous allons maintenant procéder à notre propre évaluation de la valeur de la candidature".

