Andretti-Cadillac a hâte de "rejoindre la grille dès que possible"

Quelques heures après l'officialisation par la FIA du feu vert donné à la candidature d'Andretti pour entrer en Formule 1, l'écurie américaine a réagi en faisant évidemment part de sa satisfaction. Le dossier validé par l'instance internationale est un cap important mais qui n'est toutefois pas définitif, rien ne garantissant encore aujourd'hui que l'engagement se concrétisera à l'horizon 2025, 2026 ou 2027.

En réalité, Andretti-Cadillac a validé la deuxième des trois phases préliminaires à son arrivée dans la discipline, et c'est ce qui va se jouer désormais dans les "discussions commerciales" avec la FOM qui sera déterminant. On connaît la réticence de Liberty Media et de certaines écuries à voir arriver un nouveau concurrent, même si celui-ci s'acquitte de la taxe anti-dilution de 200 millions de dollars prévue par les Accords Concorde. La FIA vient d'accentuer la pression puisque la balle est désormais dans le camp des dirigeants de la F1.

C'est avec ce contexte bien en tête qu'il faut accueillir chaque mot choisi avec attention par les porteurs du projet Andretti, soutenus par General Motors. Les Américains, qui n'ont cessé de communiquer sur l'intérêt et la viabilité de leur projet depuis des mois, n'ont logiquement pas perdu l'occasion d'insister sur ce point en réagissant à l'approbation de la FIA, plus haute instance du sport automobile mondial.

"Andretti Cadillac est honoré que la FIA ait approuvé la déclaration d'intérêt d'Andretti Formula Racing pour la Championnat du monde de Formule 1 de la FIA", peut-on lire dans ce communiqué. "Nous apprécions le processus d'évaluation rigoureux, transparent et complet de la FIA, et nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée d'avoir l'opportunité de courir dans un championnat aussi historique et prestigieux."

"La formation de cette équipe typiquement américaine est un moment important de fierté pour tous nos employés et nos fans. Nous sommes fermement convaincus que les compétences approfondies d'Andretti Cadillac en course automobile et les avancées technologiques qui en découlent profiteront à nos clients tout en renforçant la passion pour la F1 dans le monde entier."

"Nous sommes impatients de nous engager avec toutes les parties prenantes de la Formule 1, alors que nous poursuivons nos préparations pour rejoindre la grille dès que possible".

