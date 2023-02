Comment se déroule l'appel à candidatures de la FIA ?

Charger le lecteur audio

Il y a quelques dizaines d'années, il suffisait de se présenter avec une monoplace et de passer les vérifications techniques pour obtenir une place sur la grille de Formule 1. Aujourd'hui, le processus est beaucoup plus rigoureux, réglementé dans les moindres détails avant de donner accès au cercle très fermé de la F1.

Il s'agit toutefois d'une formalité nécessaire, car la F1 a besoin de savoir que tous les participants ont les fonds et les compétences requises pour faire du bon travail. La dernière chose que veulent la FIA et la Formula One Management, c'est qu'une équipe arrive pour deux ans, stagne en fond de grille puis disparaisse. Tout est question de croissance sur le long terme.

Cette semaine s'est donc ouvert le processus d'appel à candidatures pour les équipes qui voudraient rejoindre la F1 à partir des saisons 2025, 2026 ou 2027. Il définit la manière dont se déroulera l'évaluation des projets afin de déterminer si l'un d'eux est suffisamment solide.

Le dépôt de candidature

La première étape consiste, pour les candidats, à envoyer par e-mail à la FIA une manifestation d'intérêt préliminaire pour s'engager en F1. Elle doit comprendre six éléments distincts :

Une lettre de présentation du candidat





Ses coordonnées complètes, y compris le nom du principal interlocuteur, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et son adresse postale





Les détails de l'entreprise, dont l'adresse, les statuts et les détails de l'infrastructure

L'identité de tous les actionnaires et du propriétaire majoritaire





Un CV pour chaque administrateur et dirigeant de l'entité candidate





Des informations sur l'expérience et les capacités du candidat dans les secteurs de l'automobile et/ou des sports mécaniques, dont l'expérience technique, en compétition, les infrastructures, l'équipement et les ressources en ingénierie.

Le candidat doit également signer un accord de non-divulgation concernant les discussions en cours avec la FIA, et verser des frais administratifs non remboursables à hauteur de 20 000 $

Le processus formel

Dans les 48 heures suivant le dépôt d'une manifestation d'intérêt, ou le 17 février au plus tard, la FIA informera les candidats qu'elle pense crédibles qu'ils passeront à un processus d'évaluation plus formel. Pour ce faire, il faudra verser 300 000 $ (desquels pourra être déduit le montant initial de 20 000 $) de frais de dossier afin de couvrir les dépenses de la FIA pour mener son étude à bien. Les détails définitifs sur ce qui sera évalué lors de cette deuxième étape seront précisés à ce moment-là, mais la FIA s'attend à ce que cela couvre plusieurs critères déterminants :

La capacité technique et les ressources de l'équipe





La capacité de l'équipe à réunir et à maintenir un financement suffisant pour faire face à ses obligations financières et être compétitive





La capacité de l'équipe à se conformer à ses obligations en vertu des règlements sportif, technique et financier de la F1





Un business plan détaillé (comprenant les projections financières) pour les cinq premières années du projet





L'expérience et les compétences de l'équipe dans les secteurs automobile et/ou du sport automobile (comprenant l'expérience technique, l'expérience en compétition, les infrastructures, l'équipement et les ressources en ingénierie) et les effectifs/l'expérience du personnel concerné





Si les personnes proposant de participer à l'actionnariat de l'équipe, à son contrôle ou à son management sont aptes





Les considérations liées à la problématique environnementale, à l'EDI (égalité, diversité, inclusion) et aux avantages sociétaux





L'évaluation par la FIA de la valeur ajoutée que peut apporter le candidat au championnat, comprenant la prise en compte de sa réputation et de son intégrité

Il est également possible que le détenteur des droits commerciaux de la F1 (en l'occurrence Liberty Media) impose des critères supplémentaires, qui devront être pris en compte.

Le calendrier

La FIA prévoit la date du 30 avril 2023 pour que les candidats fournissent les détails énumérés ci-dessus. Ensuite, la fédération et la FOM mèneront leur évaluation puis rendront une décision finale avant le 30 juin. La FIA précise que les candidats sélectionnés pour la deuxième étape n'ont aucune garantie d'obtenir une place sur la grille.

"Pour éviter le moindre doute, aucun candidat ne dispose d'un droit d'entrée automatique dans le championnat, et le nombre maximum d'écuries participant au championnat jusqu'à la fin de la saison 2025 est plafonné à 12", précise la FIA. "Les écuries existantes auront la priorité sur les nouveaux candidats. Dans le cas où aucun candidat n'est considéré comme approprié par la FIA et/ou par le détenteur des droits commerciaux de la F1, aucune nouvelle écurie ne sera sélectionnée."