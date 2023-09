L'équipe LKYSUNZ propose de payer 600 M$ pour arriver en F1

En février dernier, la FIA a lancé un appel à candidatures dans le but potentiel d'accueillir une à deux nouvelles écuries en Formule 1 dans un avenir proche. Le résultat de cet appel est attendu très prochainement, avec les candidatures déclarées d'Andretti Global, de Formula Equal ou encore de Hitech, entre autres.

Depuis l'ouverture de ce processus par la fédération, la F1 ainsi qu'une grande partie des acteurs de la discipline reine ont largement freiné des quatre fers sur le sujet. En effet, alors que la discipline connaît une période faste sur le plan économique et que les équipes actuelles y trouvent leur compte financièrement (notamment sous l'empire du plafond budgétaire qui limite leurs dépenses), l'arrivée d'une ou deux nouvelles équipes est vue comme un risque financier.

La crainte est double : à la fois que la valeur apportée à la discipline ne soit pas suffisante et donc que la valeur de la F1 baisse, mais également que les revenus générés et redistribués aux écuries soient mécaniquement réduits par ce ou ces nouveaux arrivants. Pour ce dernier point, c'est justement l'objet d'un des aspects les plus commentés des derniers Accords Concorde (qui régissent notamment les relations commerciales entre la discipline et ses compétiteurs), à savoir la somme de 200 millions de dollars que tout nouvel entrant doit payer s'il veut débarquer en F1 en tant que constructeurs à part entière.

Cette somme, aussi appelée "fonds anti-dilution", est censée représenter, pour les écuries déjà présentes, une compensation face à la perte de revenus liée à l'ajout d'une part de gâteau supplémentaire au moment de la redistribution des primes. Or, il est clair depuis quelques mois qu'un certain nombre d'acteurs estiment que cette barrière n'est pas suffisamment élevée actuellement par rapport à la valeur réelle du championnat et des équipes.

Aussi, alors que les discussion sur les prochains Accords Concorde, qui entreront en vigueur en 2026, sont en cours, la somme de 600 millions de dollars pour le prochain fonds anti-dilution a été avancée.

C'est dans ce contexte que, ce jeudi, LKYSUNZ, projet d'équipe asiatique de F1 dirigée par Benjamin Durand (qui avait déjà été lié au projet Panthera en 2019-2020), a annoncé par voie de communiqué son intention, dans le cadre de sa candidature à l'arrivée dans le championnat en 2026, de payer une somme de 600 millions de dollars au lieu des 200 exigés selon les accords actuels.

En effet, indiquant par ailleurs avoir assuré un investissement à hauteur d'un milliard de dollars dans sa structure via Legends Advocates Sports Group, un fonds basé aux États-Unis, Durand, PDG de LKYSUNZ, déclare : "Nous avons écouté les commentaires des équipes et nous reconnaissons de tout cœur les efforts, l'engagement et l'investissement qu'elles ont consacrés à la discipline, aux côtés du Formula One Group et de la FIA, pour l'amener à son niveau actuel."

"Avec la nouvelle de notre financement supplémentaire, nous sommes ravis de confirmer que LKYSUNZ est prêt à répondre à la demande des équipes et à verser un paiement anti-dilution de 600 millions de dollars, bien que le cycle actuel du Règlement Financier prévoie un montant de 200 millions de dollars. Nous sommes impatients de poursuivre nos discussions positives avec la FIA et nous sommes ravis du soutien financier de nos partenaires."

