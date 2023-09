L'équipe Andretti modifie son nom, avant l'arrivée en F1 ?

La société Andretti Autosport est codétenue par l'ancien pilote Michael Andretti et par Dan Towriss, PDG et président de Group 1001, spécialisé dans les services financiers. Elle changera de nom à l'horizon 2024, en devenant Andretti Global, alors même qu'elle a fait acte de candidature, aux côtés de General Motors, pour intégrer la Formule 1 à l'avenir. La décision des instances de la discipline reine sur le sujet devrait être annoncée très prochainement par la FIA.

L'équipe a indiqué que ce changement "va unir tous les aspects de l'organisation sous une seule identité, alignée plus étroitement avec l'héritage déjà bien établi de l'équipe". Visuellement, le logo actuel d'Andretti Autosport, représentant un bouclier sur lequel figurent notamment un casque reprenant le design de ceux de Michael Andretti quand il était pilote et un rappel du drapeau américain, sera remplacé par le logo bien plus épuré et minimaliste d'Andretti Global (ci-dessous).

Le logo d'Andretti Global

Andretti s'implique actuellement dans huit compétitions différentes, à savoir l'IndyCar, l'Indy NXT et l'IMSA aux États-Unis, le Supercars et le Super 2 en Australie, la Super Copa au Mexique et la Formule E ainsi que l'Extreme E à l'international.

"Je suis fier de ce qu'Andretti Autosport a accompli au fil des années, et de tous les souvenirs qui ont accompagné tant de moments spéciaux", a déclaré Michael Andretti. "Je suis tout aussi fier de notre passé que je suis enthousiaste pour notre avenir."

"Alors que nous continuons à nous développer et à bâtir une institution mondiale en matière de course automobile, notre objectif est d'être ancré dans la culture de nos fans, de nos équipes et de nos partenaires. Ce changement de marque est une étape importante dans le parcours de notre équipe, mais nous ne faisons que commencer. Nous sommes déterminés à réussir et nous sommes convaincus que de grandes choses attendent Andretti Global."

Towriss a ajouté : "Les mots 'Andretti' et 'sports mécaniques' sont synonymes, et je suis impressionné et enthousiasmé par la communauté mondiale de fans et la portée du nom Andretti. Je suis fier de travailler avec Michael et son équipe pour faire de ce nom et de cet héritage une marque encore plus forte qui reflète nos ambitions et nos valeurs. Nous nous engageons à atteindre l'excellence et je suis convaincu que notre travail profitera à nos fans et à nos partenaires dans le monde entier."

Avec Charles Bradley