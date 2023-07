La FIA ne voit pas pourquoi recaler Andretti et General Motors

Voilà près de deux ans qu'Andretti Autosport prépare une éventuelle arrivée en Formule 1. Lentement mais sûrement, la structure américaine met en place les jalons nécessaires face à la réticence de nombreuses écuries déjà présentes dans l'élite ; toute structure nouvelle venue doit payer une taxe anti-dilution de 200 M$ partagée par les dix équipes actuelles, lesquelles veulent qu'elle soit portée à 600 M$ – et la F1 y est ouverte.

Andretti ne se laisse pas décontenancer et dispose déjà d'un motoriste, Alpine, et d'un directeur technique, Nick Chester. Surtout, l'écurie jouit du soutien non négligeable de General Motors, qui s'est allié au projet via sa marque Cadillac. De quoi rendre le projet américain incontournable aux yeux de la FIA, qui étudie actuellement les candidatures d'éventuels nouveaux teams.

"Les gens doivent comprendre que nous sommes là pour promouvoir le sport auto et que nous sommes là pour être justes", indique Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, à l'agence de presse AP. "Le processus d'expression d'intérêt est très solide, et il n'y a pas de circonstances où nous pouvons refuser une écurie si elle satisfait les critères pour venir. Alors vous imaginez si je disais non à quelqu'un comme GM ?"

"La réglementation nous permet de monter à 12 équipes. Je n'enfreins pas [les règles]. Avons-nous autorisé quiconque à venir ? Non. Mais comment diable pouvons-nous dire non à GM ? Où est le bon sens là-dedans ? GM est un poids lourd, et quand ils viennent avec Andretti, c'est bon pour nous, tous autant que nous sommes."

"L'une des raisons pour lesquelles nous les avons pris au sérieux, c'est qu'ils étaient tenaces. Il faut des candidats sérieux ; ils sont venus et nous avons dit 'OK, il nous faut un grand constructeur', et ils ont apporté GM, le plus grand constructeur automobile aux États-Unis. Le dossier était renforcé."

Pour autant, Ben Sulayem comprend le manque d'enthousiasme des écuries actuelles face à l'arrivée de nouvelles équipes. "Je ne reproche pas à certaines écuries d'être réticentes, de refuser ou de rejeter ça, disons, car les gens veulent rester dans leur zone, sans personne de nouveau qui vienne les mettre en difficulté – leur donner du fil à retordre au niveau, peut-être, des performances ou des avantages financiers. Mais nous estimons que les conditions sont les bonnes pour de nouvelles équipes pour la F1", conclut-il.