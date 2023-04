Nouvelles écuries : la hausse du ticket d'entrée en F1 se confirme

Charger le lecteur audio

Pour la première fois, Stefano Domenicali a confirmé à demi-mot une information révélée à la fin du mois de février par Motorsport.com : la perspective d'augmenter significativement la taxe anti-dilution dont devrait s'acquitter toute nouvelle écurie de Formule 1 semble bel et bien sur la table.

Cette somme, aujourd'hui fixée à 200 millions de dollars, porte ce nom car elle serait partagée entre les dix écuries actuelles afin de compenser les pertes potentielles futures d'un plus grand partage des revenus de la Formule 1 une fois la grille portée à 11 ou 12 écuries. Son montant avait été décidé sur la base de la valeur estimée d'une écurie comme Williams avant son changement d'actionnariat, mais aussi bien avant les excellents résultats commerciaux enregistrés par la discipline depuis la reprise post-Covid. D'où la volonté de certaines écuries de la porter désormais à 600 M$.

Alors qu'un appel à candidatures a été officiellement lancé par la FIA début février, Stefano Domenicali estime qu'un nouvel arrivant, s'il est le bon, pourrait apporter une plus-value à la Formule 1 mais évoque tout de même le problème d'une taxe anti-dilution désormais insuffisante.

"Le processus pour avoir une équipe supplémentaire a été lancé par la FIA. Dans notre gouvernance, dans nos [Accords] Concorde, il y a la possibilité de le faire", a expliqué le PDG de la Formule 1 lors d'un entretien avec des investisseurs. "Mais on doit faire l'évaluation tous ensemble pour voir si, d'un point de vue technique, d'un point de vue sportif, au niveau de la stabilité financière, et avec une vision plus générale, une nouvelle équipe apportera de la valeur au championnat et à la discipline. Et il y aura une position différente."

"Je reviens sur un point, celui du soi-disant paiement anti-dilution qui a été fixé à 200 millions de dollars il y a quelques années. Car à cette époque, personne n'aurait pu s'attendre à ce que la valeur de la F1 augmente autant. Aujourd'hui, la situation est totalement différente, c'est certain. Et il est de notre devoir de nous assurer que nous protégeons la F1 de la meilleure manière possible, et en ayant une vision d'ensemble."

À ce jour, la candidature de l'attelage Andretti-Cadillac est la plus connue mais d'autres dossiers ont été montés et les prétendants pourraient être plus nombreux à frapper à la porte de la Formule 1. "Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui aimeraient venir", assure Stefano Domenicali. "Il y a des équipes qui se font plus entendre que d'autres, certaines qui sont beaucoup plus silencieuses, mais elles expriment vraiment leur intérêt. Comme toujours dans la vie, quelqu'un doit faire cette évaluation. Nous faisons partie de ce processus et nous ferons ce qu'il faut au moment opportun dans le courant de l'année."

Propos recueillis par Adam Cooper

