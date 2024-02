Pourquoi Newey a d'abord été déçu par la nouvelle ère technique

Dans le but d'améliorer la qualité du spectacle en piste, la réglementation technique de 2022 a mis l'accent sur l'exploitation de l'effet de sol pour réduire l'impact des turbulences subies par une voiture suivant une autre. La nouvelle ère technique de la F1 a tout d'abord été accueillie tièdement par certains designers et observateurs, craignant que ces règles, beaucoup plus contraignantes, ne rapprochent la F1 de la formule monochâssis que l'on peut voir en IndyCar ou ailleurs.

Si ces craintes se sont avérées infondées, puisque les équipes avaient finalement développé des concepts très différents début 2022, Adrian Newey a révélé qu'il s'était lui aussi senti "assez déprimé" lorsque le projet initial de la refonte du règlement technique a été publié.

"Je dois admettre que lorsque j'ai vu la première version de ce règlement, en 2020, il m'avait assez déprimé", a déclaré l'emblématique designer de Red Bull dans un entretien publié dans le magazine Autosport. "Il avait l'air très strict. D'autres équipes ont eu cette impression également et nous sommes parvenus à assouplir certaines de ces restrictions."

En scrutant plus minutieusement le règlement, il est devenu clair que pour exploiter au mieux la nouvelle génération de monoplaces et leur plancher complexe, le diable était dans le détail. Cela a permis au génie créatif de Newey de s'épanouir, et le Britannique a fini par apprécier les défis posés par la nouvelle ère.

Adrian Newey, Chief Technology Officer de Red Bull

"Avec ces restrictions à l'esprit, une fois que nous entrons dans les détails, il y a en fait beaucoup plus de place à l'interprétation dans les différentes [zones d'une F1] qu'il n'y paraissait à première vue", a-t-il expliqué. "Je pense que c'était visible au début [de 2022], lorsque les équipes ont débarqué avec plusieurs solutions visuellement très différentes."

"Je dois donc admettre que j'apprécie personnellement les changements de règles car ils permettent d'envisager de nouveaux horizons, à condition qu'il s'agisse d'un changement créatif. On ne sait pas encore où se situera 2026 à cet égard. J'apprécie donc l'opportunité de voir les choses d'un point de vue nouveau."

Red Bull est, depuis 2022, l'équipe dominante en F1. Max Verstappen a remporté avec aisance les titres 2022 et 2023, et la plupart des équipes rivales se sont empressées de copier le concept aérodynamique de la structure autrichienne, basé sur la philosophie downwash.

"Aujourd'hui, bien sûr, tout le monde commence à converger, en particulier [en 2023]", a reconnu Newey. "Regardez les voitures maintenant, elles se ressemblent toutes pratiquement. Et cela continuera probablement jusqu'à fin 2025, lorsque ces règles prendront fin."

Alors que l'on entame la troisième saison de ce cycle réglementaire, les gains potentiels sont de plus en plus faibles à mesure que les équipes affinent leurs designs. Et si Red Bull dispose théoriquement d'une marge d'amélioration plus mince que les équipes qui la prennent en chasse, Newey affirme que l'écurie de Milton Keynes a gagné en talent en ce qui concerne l'extraction de la performance.

"C'est désormais moins enthousiasmant mais il est toujours gratifiant de trouver des [gains] ici et là", a-t-il ajouté. "Bien sûr, les progrès semblent de plus en plus faibles. Que quelqu'un d'autre parvienne à faire un grand pas en avant ou non, nous le saurons. Cela change légèrement la composition, il faut alors être très discipliné et je pense que c'est quelque chose que nous avons amélioré en tant qu'équipe."

"La discipline que nous avons maintenant au sein de l'équipe et la méthodologie qui nous permet d'explorer sans relâche ces petits progrès sont, au fur et à mesure que nous mûrissons en tant qu'équipe, ce en quoi nous sommes devenus plus forts."