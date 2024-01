Malgré la convergence des pontons F1, le diable reste dans les détails

Lors de l'introduction de la réglementation technique actuelle début 2022, plusieurs solutions ont vu le jour concernant la façon d'acheminer le flux d'air de l'avant à l'arrière des F1. Toutefois, assez vite, la solution de la rampe (dite "downwash") s'est imposée, obligeant notamment Ferrari (qui avait fait le choix de l'"inwash" ou "baignoire") et Mercedes (le "zéro ponton") à remiser leurs concepts au placard.

Quand Haas a apporté ses évolutions majeures au GP des États-Unis 2023, elle fut la dernière écurie à abandonner un autre design pour se conformer à cette tendance forte. Bien qu'étant l'équipe dominatrice de cette ère réglementaire, Red Bull n'est pas la seule écurie qui a démarré 2022 avec un tel concept puisqu'AlphaTauri et Alpine avaient peu ou proue la même orientation. L'écurie autrichienne a en revanche conservé une version simple de ce design, se contentant de quelques retouches ça et là.

Lire aussi : Formule 1 Comment la rampe a gagné la guerre des pontons F1

Bien entendu, le fait qu'il subsiste une hiérarchie assez claire entre toutes les écuries alors même qu'elles sont toutes rentrées dans le rang montre que le passage à de tels pontons n'est pas la solution magique. Et c'est bien ce sur quoi le directeur technique de VCARB, Jody Egginton insiste : il n'y aucune garantie de succès, notamment si la compréhension de cette option et de la façon de l'exploiter n'est pas au rendez-vous.

"Toute réglementation amène une convergence", a-t-il déclaré à Motorsport.com. "Red Bull, McLaren et quelques autres équipes ont montré des directions de développement très intéressantes, et tout le monde regarde ce que tout le monde fait. Et à la base, notre concept est un concept de downwashing, qui n'est pas différent de celui d'un certain nombre d'autres équipes. Mais le diable est dans les détails. Il y a des voitures qui ne montent sur aucun podium [mais] qui proposent des choses vraiment intéressantes."

L'AlphaTauri AT04 a connu un regain de performance en toute fin de saison, grâce à quelques évolutions efficaces.

"On se penche toujours sur ce que les autres font, et il s'agit [ensuite] de tout mettre bout à bout et de comprendre. Il faut comprendre. Le concept de downwashing, on peut tous s'asseoir à une table et le dessiner, ce n'est pas un problème. Mais le diable est dans les détails et nous progressons grâce à beaucoup de détails sur la voiture."

Egginton met aussi l'accent sur le fait que les écuries travaillent pour parvenir à une voiture efficace sur tout type de circuits. "Il y a beaucoup de 'carottes' et de choses à rechercher", a-t-il déclaré. "Mais il faut s'assurer que la voiture a une bonne fenêtre de fonctionnement et qu'elle est pilotable."

"Au fur et à mesure que la réglementation évolue, cela devient de plus en plus important, afin de ne pas tomber dans le piège d'être trop attiré par une certaine façon de faire, et de se priver de certaines caractéristiques en termes de maniabilité."

"Nous voulons une grande fenêtre de fonctionnement afin que les pilotes puissent utiliser les performances aérodynamiques sur différents types de circuits. Si vous voulez gagner un championnat ou être très fort, vous devez être régulier, et nous avons appris l'importance de cela en 2019, 2020 et 2021."

L'ingénieur britannique salue au passage le bond en avant fait par McLaren lors de la saison 2023 avec ses évolutions apportées à partir du GP d'Autriche : "McLaren, c'est le cas évident qui montre vraiment ce que vous pouvez accomplir une fois que vous maîtrisez les détails."

Avec Filip Cleeren et Adam Cooper