Verstappen immobilisé en raison de dégâts sur son plancher

Il a fallu patienter plus de vingt minutes lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Australie avant de voir Max Verstappen prendre la piste. L'on aurait pu interpréter cela comme une décision prise par Red Bull, qui ne voyait peut-être que peu d'intérêt à gaspiller les pneus, mais il s'avère que les mécaniciens de l'équipe étaient en train d'opérer la RB20 du Néerlandais.

Comme l'a expliqué Verstappen au terme de la journée, un écart dans la première séance a endommagé son plancher et les réparations ont empiété sur une partie des EL2, impactant ainsi son programme. Le triple Champion du monde en titre a toutefois précisé qu'il avait pu refaire la majorité de son retard.

"Malheureusement, c'était un peu compliqué à cause de ce qui s'est passé en EL1. Je suis sorti large, j'ai endommagé le plancher et le châssis, ce qui a pris un peu de temps pour être réparé, et j'ai donc perdu 20 minutes", a-t-il résumé sur Sky Sports. "Mais je pense que l'on s'est repris rapidement et j'ai quand même plus ou moins terminé le programme. Sur les longs relais, j'aurais peut-être aimé quelques tours de plus, mais il nous a manqué 20 minutes, c'est comme ça."

Interrogé par Sky Deutschland sur l'incident ayant un temps paralysé Verstappen, Helmut Marko a donné plus de détails sur son origine. "Il faut dire qu'il a touché un vibreur et que ce contact a causé des dégâts relativement importants", a indiqué le conseiller spécial de Red Bull. "C'est pourquoi nous sommes sortis plus tard [en EL2]. Nous avons perdu un temps précieux."

En dépit du contre-temps, Verstappen s'est classé deuxième des EL2 après avoir testé les pneus mediums et tendres. Le chrono du Néerlandais est cependant près de quatre dixièmes plus lent que la référence établie par Charles Leclerc sur Ferrari. Mais pas de quoi inquiéter Marko, qui suppose que le Cheval cabré a un peu plus dévoilé son jeu que Red Bull ce vendredi.

"Je pense que Ferrari a roulé avec la pleine puissance lors de la simulation de qualifications. Pas nous. C'est pourquoi je ne considère pas les trois dixièmes [d'écart] comme alarmants", a commenté l'Autrichien, ajoutant toutefois : "Mais leurs longs relais ont été très impressionnants. Nos réglages ne sont pas encore au point."

"Nous devons nous améliorer. La voiture n'est pas mauvaise mais Leclerc a imposé un rythme qui nous demande beaucoup d'ajustements, je pense. D'une manière générale, il faut dire que le peloton se rapproche."