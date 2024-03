Ricciardo ne vit pas mal le coup de pression mis par Marko

En affirmant que l'Australien allait "bientôt devoir trouver des solutions", Helmut Marko a déjà mis un peu de pression sur les épaules de Daniel Ricciardo. Ce dernier reste sur deux premiers Grands Prix mitigés avec VCARB, et notamment sur une prestation transparente et quelque peu inquiétante à Djeddah. Habitué du giron Red Bull, celui qui renoue ce week-end à Melbourne avec son Grand Prix national n'est évidemment pas surpris par l'attitude de l'Autrichien, coutumier de ce genre de déclarations. Il se dit parfaitement conscient de sa situation personnelle et de la nécessité de faire mieux.

"Ce n'est pas ennuyeux", assure Daniel Ricciardo, interrogé sur les commentaires du consultant de Red Bull dans le paddock de l'Albert Park. "Je pense que ça fait toujours partie du boulot. Le plus important est le pilotage, mais une grande partie de ce métier est de parler avec vous [la presse] et d'entendre [ce qui se dit]. Quand tout va bien, tout le monde parle de manière positive, et quand ça ne va pas, on ne parle pas aussi positivement. Ça fait partie du jeu."

"Plus j'avance en F1, plus je sais que j'ai fait mon retour parce que je crois pouvoir y arriver. Je crois que j'ai ma place ici, c'est vraiment ça. Quand les gens me demandent si j'ai quelque chose à prouver ou si j'ai besoin de contenter quelqu'un ou de plaire à qui que ce soit, je réponds que je suis là pour moi. C'est vraiment ça, parce que je sais que je peux encore le faire. Je veux rendre fiers ceux qui me soutiennent."

Daniel Ricciardo et VCARB n'ont pas encore ouvert leur compteur en 2024. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Naturellement, je veux me qualifier en Q3, je veux décrocher les résultats dont je suis persuadé d'être capable. Mais c'est serré : on est au milieu d'un peloton très serré et à Bahreïn, en qualifications, je sais que je n'ai pas fait le tour que j'aurais dû faire. Et je l'assume. C'est ce qui fait peut-être la différence entre une 14e place et une Q3. Je crois qu'à la fin de la Q1 en Arabie saoudite, il y avait moins d'un dixième entre la 9e et la 16e place. Donc on peut très rapidement passer pour un héros ou pas. C'est là que chaque dixième compte, et c'est évidemment ça qui me préoccupe en priorité."

Cette entame délicate, face à un Yuki Tsunoda parallèlement davantage à son aise, s'inscrit dans le contexte plus large d'une éventuelle place à prendre chez Red Bull l'année prochaine. Néanmoins, Daniel Ricciardo affirme qu'il n'y pense pas encore.

"Terminer ma carrière là-bas serait une merveilleuse manière de boucler la boucle, ça me rendrait évidemment heureux", admet-il. "Mais j'aborde chaque week-end l'un après l'autre. Je pense que lorsque j'ai failli en avoir terminé avec la F1, et qu'il y a un an je n'avais aucune garantie de revenir, ça m'a prouvé que ce genre de réflexion à long terme ne me correspond pas. Alors pour l'instant, je me concentre vraiment sur la situation chez Visa Cash App RB. On a énormément à faire. J'essaierai de faire ce que je peux, de tout déchirer et de voir où le vent me mène."

