Alonso décrit une philosophie différente sur l'Aston Martin 2024

La F1 reprend de l'autre côté du globe après deux semaines de pause, pour le Grand Prix d'Australie à Melbourne. L'occasion pour le peloton de tenter de se rapprocher des leaders Red Bull, notamment pour Aston Martin, qui montre un rythme intéressant en qualifications.

Des performances sur un tour plutôt prometteuses qui avaient propulsé Fernando Alonso à la quatrième place sur la grille de départ lors du Grand Prix d'Arabie saoudite, derrière les deux Red Bull et la Ferrari de Charles Leclerc.

Des différences par rapport à la saison passée, où la force d'Aston Martin était plutôt visible les dimanches. Rappelons l'énorme début de saison 2023 de l'équipe basée à Silverstone, notamment à Melbourne où, après un Grand Prix mouvementé, Fernando Alonso avait pu monter sur le troisième marche du podium, juste devant son coéquipier Lance Stroll, terminant quatrième.

Fernando Alonso sur le podium du GP d'Australie 2023. Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Interrogé sur cette inversion du rythme par rapport à l'année dernière, Fernando Alonso s'exprime sur les changements apportés à la monoplace : "La voiture a une philosophie légèrement différente en ce qui concerne l'aérodynamique et le développement que nous voulons apporter au système. L'année dernière, l'effet du DRS était peut-être assez faible, cela nous pénalisait donc en qualifications, mais la voiture était très forte en course".

"Nous ne pouvions pas maximiser les qualifications parce que le DRS était médiocre [la saison passée]. Je ne pense pas que nous ayons un DRS très performant cette année, mais il n'est pas mauvais comme l'année dernière. Alors peut-être que nos performances en qualifications en ont bénéficié de ce côté-là."

Le double Champion du monde explique également que les bonnes performances en qualifications à Djeddah peuvent être dues au circuit lui-même : "C'est possible. Je pense que Djeddah était l'un des circuits où la dégradation des pneus était la plus faible en 2023. Et c'était encore le cas cette année."

La dégradation des pneus semble en effet être un problème dont souffre l'AMR24, une raison qui pourrait expliquer la chute du rythme de l'Aston Martin une fois en course. "La façon dont nous traitons les pneus, la façon dont les suspensions sont conçues, semblent pour l'instant nous permettre de mettre de la température dans un tour assez facilement", relève Alonso. "Et peut-être que nous ne sommes pas trop doux [avec les pneus] le dimanche. C'est quelque chose que nous devons corriger dès que possible."

L'Espagnol reste cependant positif sur les progrès effectués par l'écurie britannique et sur le fait qu'elle se soit rapprochée du leader, par rapport à la première course de la saison : "Je pense que nous avons fait un pas en avant à Djeddah. Nous étions à une minute du leader à Bahreïn, et à 34 secondes à Djeddah. Nous avons donc réduit l'écart de moitié sur cette course, et nous voulons continuer dans cette direction."