Marko met déjà la pression sur Ricciardo après Djeddah

Avec les 15e et 16e places finales au terme du Grand Prix d'Arabie saoudite, Visa Cash App RB a vécu une seconde course consécutive hors des points en ce début de saison 2024 de F1. Il semble déjà loin le temps où d'aucuns annonçaient, espéraient ou craignaient une résurgence de l'équipe dans la hiérarchie, sur fond de rapprochement avec Red Bull.

Au-delà de la situation de l'équipe, la dynamique entre les pilotes est au centre des regards puisqu'au sein de l'écurie sœur, Sergio Pérez est en fin de contrat et Daniel Ricciardo est vu comme l'un des candidats potentiels à sa succession. Le début de saison terne de son équipe n'est pas vraiment de nature à mettre l'Australien sous les projecteurs, lui qui, par ailleurs, ne démontre pour le moment pas de supériorité sur Yuki Tsunoda.

Ricciardo va bientôt devoir trouver des solutions.

Au contraire, il est devancé dans l'exercice des qualifications, le Japonais ayant signé le 11e temps à Sakhir avant d'atteindre la Q3 à Djeddah, tandis que Ricciardo était à chaque fois coincé au 14e rang. En course, Bahreïn a été le théâtre d'un épisode houleux entre les deux hommes sur fond de stratégie différenciée en fin de GP. En Arabie saoudite, Tsunoda était devant son équipier en permanence, même si Ricciardo n'a pas été aidé par un arrêt au stand raté sous Safety Car qui l'a envoyé en queue de peloton au moment de la relance alors qu'il naviguait derrière Nico Hülkenberg. La course s'est conclue pour lui après un tête-à-queue dans les premiers virages.

Quoi qu'il en soit, dans son style caractéristique, Helmut Marko, qui chapeaute la filière Red Bull, n'a pas attendu très longtemps pour mettre la pression sur le vainqueur de huit GP, au détour d'une analyse de la situation de VCARB : "Pour Yuki comme pour Daniel, l'enjeu est de taille cette saison", a rappelé l'Autrichien dans sa chronique pour Speedweek.com. "La performance de Yuki en qualifications a été très bonne, et Ricciardo va bientôt devoir trouver des solutions."

Avant son arrêt manqué, Daniel Ricciardo était derrière Nico Hülkenberg.

"Par où commencer ? En qualifications, Tsunoda au moins est très bon, puis ils sont dans les points pendant le premier relais, pour ensuite reculer de plus en plus. Ils ne peuvent pas maintenir leur rythme sur la durée. Est-ce qu'ils sollicitent trop les pneus ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Il faut le découvrir."

Samedi soir, au sortir du GP, Ricciardo avait dressé un bilan fataliste de la course et des performances affichées par son écurie : "Tout ne fonctionne pas à 100%, tout simplement. Honnêtement, nous voyons des défauts sur la voiture. Il faut donc que ce soit corrigé pour la prochaine épreuve. La course en elle-même, le Safety Car, tout le monde s'arrête et nous avons eu un arrêt vraiment lent. Je ne sais pas s'ils l'ont montré [à la télé], mais il était lent. Et ensuite, nous étions dans ce train."

"À la fin, pour m'assurer de faire également une erreur, j'ai fait ce tête-à-queue au virage 1... Je ne voulais pas que l'équipe se sente seule", a-t-il plaisanté, avant d'ajouter : "Oui, c'était une course difficile. Mais la raison pour laquelle je reste optimiste, c'est parce que je sais que nous nous sommes trompés sur certaines choses. Avec une bonne voiture et tous les problèmes réglés, je sais que nous pouvons mieux faire."

"[Ça a été] trois journées douloureuses, mais je ne veux pas que ça nous enlève de la confiance. Ce n'est pas le début [de saison] que nous voulions, mais ce n'est que la seconde course, et Melbourne est la prochaine. Donc, oui, tout le monde va pousser pour que les choses se passent bien et nous connaîtrons un bon week-end."

Avec Oleg Karpov