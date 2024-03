Comment Red Bull a augmenté sa vitesse de pointe grâce au refroidissement

Bien que la Red Bull RB20 ait été devancée par la Haas VF-23 au classement des vitesses de pointe lors des qualifications du Grand Prix d'Arabie saoudite, la voiture du taureau rouge a été la plus apte à trouver le parfait équilibre entre son potentiel en ligne droite et un appui brillant dans les virages pour surclasser ses adversaires.

Alors que les ailerons sont souvent un facteur clé pour déterminer les niveaux d'appui et de traînée d'une équipe, la manière dont Red Bull a servi sa propre cause grâce aux changements de carrosserie possibles sur la RB20 a été particulièrement intéressante à suivre à Djeddah. En effet, le fait de resserrer et/ou de combler les ouvertures de cette carrosserie permet de réduire la traînée et d'augmenter la vitesse de pointe.

Avec la manière dont Red Bull a intelligemment conçu sa monoplace, les changements peuvent prendre de nombreuses formes différentes, puisque la RB20 dispose d'une boîte à air relativement conventionnelle, ainsi que de minces entrées d'air verticales et horizontales sur les pontons et d'ouvertures de type snorkel aux extrémités du Halo.

Comparaison des grilles de refroidissement de la Red Bull RB20 Photo de: Giorgio Piola

Mais cela ne s'arrête pas là car la Red Bull dispose également d'options plus variées en ce qui concerne le rejet de la chaleur, en plus des sorties traditionnelles sur le capot moteur. Cela comprend une paire de panneaux à lamelles de chaque côté du capot moteur, et nous avons découvert à Djeddah qu'ils pouvaient être fermés (flèche blanche ci-dessus).

De nombreuses possibilités existent également sur le dessus du capot moteur avec les deux panneaux et une plus grande sortie arrière pouvant être ouverts.

Comparaison des ailerons arrière de la Red Bull RB20 Photo de: Giorgio Piola

En ce qui concerne l'aileron arrière à faible appui utilisé par Red Bull, il présente les mêmes caractéristiques que le modèle à fort appui du Grand Prix de Bahreïn, en étant moins braqué afin de réduire l'appui et la traînée.

La partie centrale en forme de cuillère du plan principal a été surélevée, ce qui a permis de réduire l'espace occupé dans la zone autorisée et, par conséquent, d'obtenir une transition moins prononcée vers la plaque d'extrémité et un angle plus restreint.

Les sections du flap supérieur et des extrémités ont été rognées sur le bord de fuite, comme le montre la position plus proche du pivot du volet en forme de goutte d'eau. Cela permet de gérer le rapport avec le plan principal et de maintenir une augmentation suffisante de la vitesse de pointe lorsque le DRS est activé. L'encoche en V a également été réduite en conséquence, tandis que le flap Gurney a été réinstallé pour améliorer l'équilibre de la voiture.

Comparaison du beam wing de la Red Bull RB20 Photo de: Giorgio Piola

En lien avec les modifications apportées à l'aileron arrière, Red Bull disposait également d'une nouvelle configuration de beam wing, qui visait une fois de plus à réduire la charge générée. Les deux éléments ont vu leur corde réduite sur toute leur envergure, mais davantage pour l'élément supérieur. Celui-ci est plus déchargé à l'extrémité et nettement plus court que la spécification utilisée à Bahreïn (ci-dessus), les éléments étant reliés à la structure de crash plutôt que de passer entre celle-ci et la sortie d'échappement.