Haas : Oliver Bearman "mérite" d'être en F1, mais…

Présent à Djeddah pour participer au deuxième meeting de Formule 2 de l'année, Oliver Bearman a finalement effectué ses débuts dans la catégorie reine chez Ferrari, en remplacement de Carlos Sainz, mis sur la touche par une appendicite.

Le Britannique de 18 ans n'a disposé que d'une seule séance d'essais libres pour se familiariser avec la SF-24 avant les qualifications et la course, mais cela a été suffisant pour inscrire les six points de la septième place, à 42 secondes du vainqueur Max Verstappen et à 24 secondes de son coéquipier temporaire Charles Leclerc.

Ayao Komatsu, directeur de Haas – équipe pour laquelle Bearman est également réserviste cette saison –, a applaudi l'intérim effectué avec brio par le membre de la Ferrari Driver Academy : "[Djeddah] n'est pas le circuit le plus facile pour sauter [dans la voiture] à partir des EL3. Donc je suis très, très heureux pour lui et [il a été] impressionnant." Et le directeur d'ajouter : "Il mérite une chance l'année prochaine, j'imagine."

Désormais détenteur de la super-licence F1, auteur d'un départ en Grand Prix et récompensé par des points en Championnat du monde, Oliver Bearman inscrit son nom au sommet de la liste des talents de demain et devient un potentiel candidat de choix pour les équipes de la grille, comme l'a avancé Komatsu avec ses commentaires.

Oliver Bearman, Ferrari SF-24, en lutte avec Nico Hulkenberg, Haas VF-24.

En revanche, les portes de la Scuderia sont actuellement fermées, avec l'arrivée de Lewis Hamilton en 2025 pour épauler Charles Leclerc, et celles de Haas semblent l'être également. Komatsu a ainsi souligné qu'il serait "très injuste" de lui promettre une place de titulaire dans la structure américaine compte tenu des performances de Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen.

"La pénalité mise à part, Kev a été fantastique [en course]", a-t-il indiqué après l'épreuve saoudienne. "Nico a également été à la hauteur. Alors comment puis-je dire que [Bearman sera] notre pilote pour l'année prochaine ? Sur la base des performances d'aujourd'hui, Nico et Kevin [le seront]."

La performance de Djeddah s'ajoute aux sorties de Bearman dans la Haas VF-23 à la fin de la saison dernière, dans le cadre du roulage accordé aux rookies en EL1. À Mexico et à Abu Dhabi, le Britannique avait alors "impressionné" les dirigeants de l'équipe américaine par son professionnalisme.

"Nous l'avons fait rouler lors des EL1 au Mexique et à Abu Dhabi, et d'emblée, il m'est apparu clairement, comme à la plupart d'entre nous, qu'il avait quelque chose de spécial", a expliqué Komatsu. "Ce n'est pas seulement la vitesse, c'est le package complet, et il comprend les objectifs, il s'est très bien comporté. Même pendant un relais, il est capable d'absorber les informations du tour précédent et de faire des ajustements mineurs pour améliorer l'étape suivante. Il a tout de suite fait preuve de maturité, comme s'il faisait cela depuis plusieurs années."