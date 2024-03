Bearman : "Je ne sais pas quoi faire de plus" pour prouver ma valeur

Désigné en urgence comme le remplaçant de Carlos Sainz, victime d'une appendicite, avant les EL3 du Grand Prix d'Arabie saoudite, Oliver Bearman a rapidement dû se fondre dans le rôle de pilote de F1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Britannique a su se montrer à la hauteur de la difficile tâche qui l'attendait.

Qualifié 11e, à 0"036 de Lewis Hamilton en Q2, il a mené samedi une course sérieuse, mélange de prudence au départ et d'attaque au début du second relais, lui permettant de terminer à une excellente septième position au volant d'une monoplace dans laquelle il n'était jamais monté, et résistant en toute fin de GP aux retours de Lando Norris et Lewis Hamilton.

Sainz, opéré avec succès et même présent dans le paddock hier pour suivre la course dans le garage Ferrari, devrait retrouver sa place en Australie, dans deux semaines, et Bearman la sienne en F2. Le pilote de 18 ans estime donc avoir maximisé ce qu'il pouvait faire en aussi peu de temps pour démontrer ce dont il est capable pour l'avenir.

"Je ne sais pas quoi faire de plus, car je ne pense pas que je serai en F1 durant le reste de l'année", a déclaré Bearman. "C'était mon objectif de réaliser une grande performance ce week-end, mais je pense que j'ai fait un travail correct, donc c'est bien. C'est tout ce que je peux faire, continuer à pousser en F2 et croiser les doigts."

Oliver Bearman dans le garage Ferrari à Djeddah. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Outre cette inattendue pige au sein de la Scuderia, Bearman doit participer à six séances d'EL1 avec Haas, dont la première à Imola, en mai. Ce programme inhabituellement copieux semble devoir être une sorte d'évaluation grandeur nature, avec en ligne de mire la possibilité de rejoindre l'écurie américaine l'an prochain. Les contrats des deux pilotes actuels de la structure dirigée par Ayao Komatsu, Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen, expirent en fin d'année.

"J'ai beaucoup d'essais libres avec Haas cette année, alors j'ai hâte de construire une relation avec eux et d'accumuler davantage de kilomètres dans la voiture", a ajouté Bearman. "J'espère qu'une porte s'ouvrira, ce serait fantastique."

Revenant sur sa performance à Djeddah, Bearman a expliqué : "La voiture volait aujourd'hui, donc c'est évidemment un gros bonus. Mais je pense que nous avons fait une course propre, sans erreur, et c'est exactement ce que nous recherchions, donc je suis content de ma performance."

Avec Haydn Cobb et Filip Cleeren