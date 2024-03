Vasseur épaté par Bearman : "Devant Norris et Hamilton, ça le fait !"

Être appelé au pied levé pour prendre le volant d'une F1 en plein week-end de Grand Prix est déjà une tâche difficile, mais le faire en terminant en septième position au terme de son tout premier départ sur un circuit aussi périlleux est un tout autre monde. C'est pourtant ce que vient de réaliser Oliver Bearman, au volant d'une Ferrari qui plus est.

Le Britannique, qui était 11e au départ, a parfaitement mené à bien son épreuve, en se montrant prudent au début pour éviter le grabuge, avant d'être offensif une fois le Safety Car passé. Cela lui a permis de se hisser dans le top 10 et de profiter des décalages stratégiques d'autres pilotes pour gagner des places. C'est ainsi qu'en fin de course, il s'est retrouvé au septième rang avec des pneus durs ayant plus de 30 tours et a pu résister aux retours de Lando Norris et Lewis Hamilton, en pneus tendres chaussés une douzaine de boucles avant la fin de GP.

Sans surprise, son directeur, Frédéric Vasseur, s'est montré impressionné au micro de Canal+, en rappelant le contexte de son arrivée pour suppléer Carlos Sainz, victime d'une appendicite : "C'est sûr qu'il fait un travail exceptionnel sur le week-end. Il ne faut pas perdre de vue qu'on l'a appelé juste avant les EL2, deux heures avant. Il est monté dans la voiture il n'avait jamais pris un départ, jamais fait un pitstop."

Il n'a pas fait une seule faute, pas touché un mur.

"Il a découvert aujourd'hui encore toutes les procédures de la course : j'étais un petit peu inquiet sur le management et tout ça. Mais tout s'est bien passé. Et puis en fin de course, quand on lui a donné l'écart avec Norris, il a réussi à augmenter le rythme étape par étape, sans prendre trop de risques je trouve. Il n'a pas fait une seule faute, pas touché un mur."

Vasseur se félicite par ailleurs que cette performance soit réalisée par un membre de l'académie de la Scuderia, qui engageait d'ailleurs pour la première fois deux pilotes en étant issus lors d'une même course : "À la fin c'est une super performance et je suis content, fier pour l'Academy car c'est quand même un long travail de tout le monde chez Ferrari, depuis la F4 avec lui. Aujourd'hui c'est une très bonne récompense pour ce qui a été fait."

"C'est effectivement une super performance, qui s'est bien déroulée", a-t-il ajouté. "Pour un pilote anglais, finir devant Hamilton et Norris, ça le fait quand même ! Après, il sait que la route est longue encore, il est assez lucide sur tout ça et je pense que c'est une vraie chance pour nous aussi de l'avoir."