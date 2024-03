Leclerc s'est ennuyé derrière des Red Bull "trop rapides"

Comme à Bahreïn la semaine dernière en ouverture de la saison 2024 de F1, c'est une Ferrari qui complète un podium sur lequel Red Bull règne par ailleurs en maître. Et comme la semaine dernière, il a fallu attendre une vingtaine de secondes entre le franchissement de la ligne d'arrivée par Max Verstappen et celui de la première F1 non conçue par Red Bull, qui n'est autre que la Ferrari de Charles Leclerc.

Le Monégasque, qui signe ce samedi son premier podium de la saison et le 31e de sa carrière, soit autant que Jack Brabham, n'a toutefois pas vécu une course passionnante, même s'il se satisfait des sensations au volant de sa Ferrari et du meilleur tour pris dans l'ultime boucle de l'épreuve : "Nous avions un bon rythme parce que nous avons réalisé le tour le plus rapide à la fin, mais j'ai été un peu aidé par un DRS."

"Mais dans l'ensemble, les sensations étaient bonnes. La course a été un peu ennuyeuse parce que Red Bull était un peu trop rapide. Et derrière, nous avions un peu d'écart. Mais nous avons pris le maximum de points possibles aujourd'hui. C'était notre objectif. C'est donc très bien."

Interrogé sur l'aspect physique de l'épreuve 2024 par rapport à 2023, sur un des circuits les plus difficiles en la matière, Leclerc admet avoir vécu une course plutôt simple sur ce plan-là : "Par rapport à l'année dernière, c'est un peu mieux. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être parce que j'étais un peu plus seul. Il y a donc un peu moins d'adrénaline dans la voiture."

"Mais dans l'ensemble, c'est certainement l'un des circuits les plus physiques de la saison. Il fait chaud, mais surtout, je pense que c'est plus pour le cou. Il y a tellement de virages à grande vitesse et certains virages sont très, très difficiles mais aussi très, très fun à piloter."

Le top 5 du GP d'Arabie saoudite 2024 de F1