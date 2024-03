Leclerc bluffé par Bearman : "Je me suis dit 'Putain, il va me mettre la pression !'"

Dans une épreuve à nouveau dominée par Red Bull, l'écurie n'ayant par ailleurs pas fait parler d'elle hors piste depuis quelques heures désormais, le devant de la scène est en partie laissé à Oliver Bearman après le Grand Prix d'Arabie saoudite 2024 de F1. Le Britannique de 18 ans, qui était engagé en F2 pour ce week-end, a été appelé en urgence par Ferrari peu avant les EL3 pour remplacer Carlos Sainz, victime d'une appendicite.

Bearman a dû se familiariser avec une monoplace dont il n'a jamais pris le volant, avec la perspective de son tout premier départ en F1 le lendemain. Qualifié 11e, à quelques centièmes de seconde de sortir Lewis Hamilton en Q2, il a rallié l'arrivé au septième rang le lendemain, devant Lando Norris et le septuple Champion du monde, s'offrant du même coup ses six premiers points en Championnat du monde, tout en faisant preuve d'une grande maturité tout au long de la course.

Invité à réagir à la performance de son équipier pour ce GP, lui qui a terminé troisième, Charles Leclerc a déclaré au micro de Canal+, en réponse à une question sur le rôle qu'il a pu jouer dans l'intégration expresse de Bearman : "Je ne vais prendre aucun mérite dans ce qu'il a fait ce week-end, parce que c'est tout simplement exceptionnel ce qu'il a fait."

J'ai regardé les trois premiers tours depuis la voiture en EL3, j'étais bluffé, je me suis dit 'putain, il va me mettre la pression ce week-end' !

"Je pense que les gens se rendent compte à quel point c'est compliqué d'arriver seulement en EL3 dans une voiture qu'on ne connaît pas, sur une piste aussi difficile que Djeddah, et d'être tout de suite dans le rythme. J'ai regardé les trois premiers tours depuis la voiture en EL3, j'étais bluffé, je me suis dit 'putain, il va me mettre la pression ce week-end' !"

"C'était vraiment impressionnant de le voir aussi rapide et à l'aise dans la voiture dès le début. Il a fait une course exceptionnelle aujourd'hui donc bravo à lui et je suis vraiment content pour lui, pour l'équipe, qui malheureusement sans Carlos on a quand même maximisé le potentiel du week-end, et ça c'est positif."