Ocon s'est démené au-delà des capacités de son Alpine

Après deux Grands Prix, Alpine n'a toujours pas ouvert son compteur en 2024. Un constat sportif sans appel qui s'inscrit dans la lignée de ce qu'a laissé entrevoir la nouvelle A524 à Bahreïn. Esteban Ocon et Pierre Gasly s'attendaient à souffrir sur la piste de Djeddah ce samedi, pour le Grand Prix d'Arabie saoudite. Le premier a tout de même pu vendre chèrement sa peau, pas le second.

Profitant à la fois de l'intervention de la voiture de sécurité, qui a décalé certaines stratégies, et du jeu collectif joué par Kevin Magnussen pour protéger Nico Hülkenberg chez Haas, Esteban Ocon est parvenu à livrer une course remarquée. Si le Français s'est battu comme un beau diable, il n'a cependant pas pu faire de miracle, échouant à la 13e place finale et à plus de 30 secondes de la zone des points.

"On a fait une belle course", retient-il au micro de Canal+. "En tout cas on a maximisé le potentiel aujourd'hui, qu'il y avait entre mes mains, et même plus. On n'aurait vraiment pas dû se retrouver à la 11e position à un moment donné, avec la vitesse qu'on avait, mais on a réussi à se frayer un chemin avec tout ce chaos qu'il y a eu à un moment, quand Magnussen essayait de nous freiner."

"Je pense que c'était une bonne course de ce point de vue-là, mais pas suffisant pour marquer des points aujourd'hui. On manque encore de vitesse, donc on reste la tête dans le guidon, et on continue à analyser tout ça, pour essayer de trouver de la performance pour les prochaines courses."

Interrogé sur les progrès auxquels peut aspirer l'écurie d'Enstone en vue de la prochaine échéance à Melbourne, le Normand ne se berce pas d'illusions à ce stade. "Il va falloir être patient, ça c'est sûr", rappelle-t-il. "On travaille pour amener des solutions. Je serai à l'usine cette semaine encore pour essayer de trouver des réponses et des voies pour aider l'équipe. On maximise tout ce qu'on peut en ce moment."

Gasly vite désarmé

Pierre Gasly a vite été contraint à l'abandon. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Pierre Gasly, lui, a perdu toutes ses chances dès le tour de formation en raison d'un problème de boîte de vitesses. S'il a tout de même pris le départ, il a ensuite été rappelé à son stand pour abandonner dans la foulée.

"Je n'avais plus de 6e dans le tour de formation", explique-t-il, toujours au micro de Canal+. "Ça ne nous sourit clairement pas ce week-end. On a trouvé des dégâts sur la voiture après les qualifications hier, ça nous a peut-être coûté une Q2. Et aujourd'hui on ne peut pas faire la course."

"Je suis juste déçu pour toute l'équipe, parce que c'est forcément une période difficile pour tout le monde. Tout le monde essaie de mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, pour faire en sorte d'aller de l'avant, et malheureusement en sports mécaniques, ce sont des choses qui arrivent. Il va falloir analyser ce qui s'est passé. Sur des courses comme aujourd'hui on ne sait jamais ce qui peut se passer, il faut toujours au moins être présent, aller au drapeau à damier et espérer qu'il se passe quelque chose."