Horner répond à Verstappen : "Personne n'est plus important" que Red Bull

L'affaire Horner est depuis quelque temps devenue l'affaire Red Bull. L'écurie autrichienne, qui par ailleurs archidomine ce début de saison sur la piste, s'est offert une crise extra sportive d'ampleur, sur fond de lutte de pouvoir interne et d'accusations de comportement inapproprié de Christian Horner.

Désormais blanchi par l'enquête interne, alors que la plaignante a de son côté été suspendue, le dirigeant britannique a fait face lors du GP d'Arabie saoudite à un nouveau rebondissement : alors qu'une enquête a été lancée sur Helmut Marko, visiblement pour une potentielle implication dans la fuite des documents qui ont fait parler à Bahreïn, Max Verstappen a pesé de tout son poids pour prendre la défense de l'Autrichien et menacer à mots couverts d'un départ si jamais Marko venait à être laissé sur la touche.

Lire aussi : Formule 1 Helmut Marko annonce son maintien chez Red Bull

Oliver Mintzlaff, le PDG de Red Bull, s'est rendu dans le paddock de Djeddah ce samedi, semblant donner à Marko une assurance sur l'avenir. Ce dernier a d'ailleurs appelé au calme désormais au sein de l'écurie.

Interrogé après l'épreuve sur cette nouvelle séquence, Horner n'a cependant pas laissé filer l'opportunité de faire passer un message clair. "Évidemment, on en fait beaucoup à ce sujet", a-t-il déclaré pour Sky Sports. "Mais nous sommes une équipe et personne n'est plus important que l'équipe. Tout le monde a un rôle à jouer, de la base jusqu'au sommet."

Max Verstappen domine la F1 pendant que Red Bull se déchire.

Quant aux discussions entre Marko et Mintzlaff, Horner a tenu à en distancer l'écurie, rappelant que l'Autrichien était sous contrat avec l'entreprise de boissons énergisantes au sens large : "Helmut est consultant auprès de Red Bull GmbH. Donc, quelle que soit la discussion, elle s'est déroulée entre eux et non pas avec l'équipe."

"Max est un membre important de notre équipe. C'est un membre apprécié de notre équipe. C'est un merveilleux pilote, mais tout le monde a un rôle à jouer dans cette équipe", a-t-il ensuite insisté. "Nous sommes une équipe. Aucun individu n'est plus important que l'équipe."

Alors que Jos Verstappen et lui ont eu maille à partir dans le paddock du GP de Bahreïn, et que le père du triple Champion du monde a publiquement déclaré, encore ce matin via le Daily Mail, que le maintien de Horner à la tête de Red Bull était "une mauvaise chose", le Britannique a botté en touche sur l'état de leur relation : "Les spéculations vont bon train, c'est évident. Mais le plus important, c'est l'équipe et la concentration sur les performances en piste..."

"On ne peut y parvenir qu'en ayant un esprit, une culture et une détermination au sein de la compagnie tout entière... En tant que directeur et PDG de l'équipe, je suis responsable de la gestion et du fonctionnement de cette équipe. Tout le monde doit donc faire sa part. Max fait sa part, et tout le monde fait la sienne."

Avec Matt Kew