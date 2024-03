Verstappen : Le maintien de Marko "plus important" que le sort de Horner

Saga, feuilleton... L'affaire Horner, devenue affaire Red Bull, est désormais plus que cela et accapare l'attention du monde de la Formule 1. Comme dans les meilleures séries TV signées HBO, les "scénaristes" qu'en sont les acteurs semblent s'en donner à cœur joie pour river à leur siège les observateurs et spectateurs.

Rien que ce vendredi, alors que le paddock apprenait pendant la séance de qualifications du Grand Prix d'Arabie saoudite qu'Helmut Marko était à son tour visé par une enquête de Red Bull, Max Verstappen a profité du micro dont il disposait après sa pole position, conquise de main de maître, pour clairement afficher son soutien à l'Autrichien et rappeler l'importance de son maintien dans l'équipe.

Ces propos, déjà tenus alors que le Néerlandais n'était plus vraiment sous le coup de l'adrénaline provoquée par les tours lancés sur le rapide circuit de Djeddah, ont été réitérés et, à bien des égards, renforcés par son passage devant les médias allemands. Ainsi, dans une interview principalement menée par Sky et ORF, que nous vous retranscrivons quasiment en intégralité ci-dessous, Verstappen a tout bonnement laissé entendre qu'à ses yeux, le maintien de Marko chez Red Bull était "plus important" que celui de Christian Horner.

Helmut Marko dit qu'à partir de lundi, il pourrait ne plus faire partie de l'équipe en raison d'une suspension. Qu'en pensez-vous ?

Je ne m'attendais pas à ce qu'Helmut dise ça aujourd'hui. Sans lui dans l'équipe, il y aura un problème. Pour moi aussi. J'ai toujours eu une grande confiance en Helmut. C'est vrai dans les deux sens. Il ne faut pas oublier ce qu'il a construit avec Dietrich [Mateschitz, l'ancien patron de Red Bull, décédé en 2022]. Quelqu'un comme lui doit être très respecté. C'est un élément très important de toute l'équipe.

Allez-vous le défendre ?

Absolument.

Comment ?

On verra la semaine prochaine.

Allez-vous dire que "c'est soit nous deux, soit personne" ?

On va en parler. J'ai toujours dit qu'Helmut devait toujours être là pour moi. Tout le monde chez Red Bull le sait.

Quand avez-vous appris que Marko pourrait partir ?

Je lui parle beaucoup. Nous avons été ensemble à Dubaï ces derniers jours. [...]

Si Marko part, vous partirez aussi ?

Si ça arrive, il pourrait y avoir un gros problème dans l'équipe, oui.

Est-ce que vous partirez aussi si Christian Horner doit quitter l'écurie ?

J'ai toujours dit qu'il s'agissait d'une coopération. J'ai toujours dit à tout le monde chez Red Bull que chacun devait garder le même rôle. Comme c'était le cas lorsque Dietrich était encore là. Il faut que cela reste ainsi.

Vous liez donc votre avenir à celui de Horner ? Doit-il lui aussi rester ?

Le plus important, c'est qu'Helmut reste.

Avec Christian Nimmervoll