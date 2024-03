L'avertissement de Verstappen : "Il est très important que Marko reste"

Max Verstappen a signé vendredi à Djeddah sa deuxième pole position de la saison 2024 en autant de séances de qualifications. Cependant, si le triple Champion du monde s'élancera samedi en première place pour le Grand Prix d'Arabie saoudite, c'est bien l'actualité extra-sportive secouant son écurie Red Bull Racing qui continue de susciter énormément d'attention.

Alors que le Néerlandais était en piste pour signer la 34e pole position de sa carrière, on apprenait dans le paddock que le consultant de Red Bull, Helmut Marko, était à son tour visé par une enquête dans le cadre de l'affaire Horner. L'Autrichien a lui-même confessé que son avenir était peut-être dans la balance, admettant également au micro de la chaîne ORF qu'une suspension par Red Bull dans les prochaines heures ou après le week-end était "toujours une possibilité théorique".

Ce dernier rebondissement s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large qui va jusqu'aux rumeurs nées la semaine dernière d'un éventuel avenir ailleurs que chez Red Bull pour Max Verstappen, et pourquoi pas chez Mercedes, qui va devoir trouver un successeur à Lewis Hamilton. L'importance d'Helmut Marko auprès du pilote est, on le sait, particulièrement grande, et ce ne sont pas ses déclarations qui indiquent le contraire.

Quelques minutes après avoir signé la pole position à Djeddah, Max Verstappen a fait face à cette actualité brûlante et s'est montré très clair en liant quasiment son avenir à celui d'Helmut Marko lorsqu'il a été interrogé sur les conséquences que pourraient avoir son départ.

"J'ai beaucoup de respect pour Helmut et pour ce que l'on a accompli ensemble", a-t-il réagi. "Vous savez, ça va très loin. Et bien sûr, ma loyauté envers lui est immense, je l'ai toujours dit à tout le monde au sein de l'équipe, à tous les hauts responsables, comme quoi c'est en permanence un élément important dans ma prise de décision pour l'avenir ainsi qu'au sein de l'équipe. Il est donc très important qu'il reste dans l'équipe, comme tous les autres naturellement, parce que c'est l'effort de toute une écurie. Il est très important de garder les personnes clés parce que j'ai le sentiment que si un pilier aussi important tombe, ce n'est pas bon pour ma situation non plus, et c'est aussi ce que j'ai dit à l'équipe."

"Alors oui, pour moi, c'est sûr qu'Helmut doit rester. Il a construit cette équipe avec Dietrich [Mateschitz] depuis le premier jour. Et il a toujours été très loyal envers l'équipe, envers tout le monde en interne, pour s'assurer que chacun garde sa place depuis le début. Je pense qu'il est très important de lui accorder beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Et ça revient aussi à la loyauté et à l'intégrité. Alors oui, c'est important pour moi aussi qu'il continue à faire partie de l'équipe."

Helmut Marko a lui insisté, toujours auprès d'ORF, sur l'importance de Max Verstappen pour l'écurie de Milton Keynes et son projet à long terme, alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2028, mais avec certaines clauses de sortie.

"Max est certainement le meilleur atout de l'équipe", a-t-il répété. "Il n'y a pas de pilote plus rapide que lui actuellement et si on le perd, ce serait une perte incroyable, même s'il y a bien sûr un nombre incroyable de mécaniciens et d'ingénieurs, qui travaillent incroyablement dur pour Max. Je pense qu'il est tout à fait logique et évident que Max est l'élément le plus important de l'équipe."