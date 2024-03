Leclerc à 0"3 de Verstappen : "C'est tout ce qu'il y avait dans la Ferrari"

Une semaine seulement sépare les deux premières séances de qualifications de la saison 2024 de Formule 1 et pourtant les sentiments sont on ne peut plus contrastés dans le chef de Charles Leclerc. Pour la deuxième fois en deux Grands Prix cette année, et pour la septième fois consécutive au total, le Monégasque sera en première ligne, qu'il partagera avec le poleman Max Verstappen.

Mais cette fois, contrairement à ce qui s'était passé à Sakhir, l'avantage dont le Néerlandais jouit au terme de la Q3 ne laisse pas vraiment de regrets au pilote Ferrari. Au contraire, il estime avoir extrait le maximum de son SF-24 : "Le premier tour en Q3, nous avons essayé quelque chose de différent", a-t-il d'abord expliqué pour justifier une tentative loin du compte, à huit dixièmes de Verstappen. "Dans le deuxième tour j'ai tout mis bout à bout et c'est tout ce qu'il y avait dans la voiture aujourd'hui. C'est dommage que nous soyons un peu plus loin que nous l'espérions, mais demain sera un autre jour."

"Nous avons progressé par rapport à l'année dernière, la voiture est dans une meilleure situation lors des courses. Nous allons essayer d'optimiser tout le reste pour la course", a-t-il ajouté.

Revenant sur les débuts d'Oliver Bearman au volant de la seconde Ferrari, le Britannique remplaçant Carlos Sainz au pied levé après l'appendicite de l'Espagnol, Leclerc a déclaré : "J'espère que Carlos se rétablira rapidement ; et du côté d'Oliver, il a fait un travail incroyable, directement dans le rythme et à l'aise dans la voiture."

Bearman a signé le 11e temps des qualifications, échouant à 0"036 de la Q3.

Top 5 des qualifications au GP d'Arabie saoudite 2024 de F1