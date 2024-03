Qualifs - Verstappen, comme un air de Djeddah vu

Q1 - Zhou, l'effort pour rien

Après son accident des EL3, Zhou Guanyu est immobilisé au stand en début de Q1, les mécaniciens Stake travaillant au plus vite pour préparer sa monoplace. Le grand absent de la séance est évidemment Carlos Sainz, victime d'une appendicite, et remplacé chez Ferrari par le débutant Oliver Bearman.

Hormis les Mercedes, équipées des pneus mediums (jaunes), tous les pilotes en piste en ce début de séance sont en tendres (rouges). Les Haas se succèdent aux avant-postes avant que Fernando Alonso ne signe 1'28"876. Oscar Piastri améliore en 1'28"755, non sans toucher le mur en sortie de dernier virage.

Lire aussi : MotoGP La pluie chamboule le programme du GP du Qatar

Les quatre voitures appartenant à Red Bull sont les seules en état de marche à prendre la piste en décalé. Max Verstappen ne tarde ensuite pas à se positionner en haut de la feuille des temps, en 1'28"491. Leclerc lui répond à trois minutes de la fin de séance, en réalisant 1'28"318. Pas décidé à laisser la tête, le triple Champion du monde en titre finit sur un 1'28"171

In extremis, Stake parvient à envoyer Zhou en piste, même si le Chinois ne peut pas signer le moindre temps. Il est donc éliminé en compagnie de son équipier Valtteri Bottas, visiblement gêné dans son ultime tour lancé, ainsi que les Alpine et la Williams de Logan Sargeant. Bearman passe de son côté le premier écueil, avec le neuvième temps, même si les commissaires notent qu'il n'a pas respecté le temps maximum.

Éliminés en Q1 : Bottas, Ocon, Gasly, Sargeant et Zhou.

Q2 - Bearman à un souffle d'éliminer Hamilton

Les Mercedes sont les premières en piste, George Russell signant comme première référence 1'28"608, 0"035 devant Lando Norris et 0"072 devant Lewis Hamilton. Peu avant, un problème moteur est signalé sur la Haas de Nico Hülkenberg qui doit s'arrêter en piste dans un dégagement. Même s'il est loin de la piste, sa voiture n'est pas à l'abri et le drapeau rouge est donc brandi, le temps de la dégager. Cela ne prend pas longtemps, et la séance peut repartir avec 11 minutes restantes.

Pérez puis Verstappen se succèdent en tête après la reprise, le Néerlandais réalisant 1'28"078. C'est seulement 0"044 devant Alonso et 0"101 devant Leclerc. Dans un ultime effort, le pilote Red Bull trouve encore un peu de temps, en réalisant 1'28"033, 0"078 devant le Monégasque et 0"089 devant l'Espagnol.

Pour Bearman, la marche est un petit peu trop haute : s'il a amélioré dans son dernier tour, il ne lui a manqué que 0"036 pour éliminer Hamilton, qui peine à trouver de l'adhérence. Albon, Magnussen et Ricciardo sont également éliminés.

Éliminés en Q2 : Bearman, Albon, Magnussen, Ricciardo et Hülkenberg.

Q3 - Verstappen sans coup férir

La première salve voit Verstappen réaliser 1'27"472, lui permettant de repousser Pérez à trois dixièmes et Alonso à une demi-seconde. Quatrième, Leclerc n'a signé son temps que dans un second tour lancé, visiblement gêné par de mauvaises sensations sur le début de son run avec les pneus neufs. Le Monégasque est provisoirement à huit dixièmes, tout comme Russell et Piastri. Tous les autres sont repoussés à plus d'une seconde.

Pour l'ultime tentative, Leclerc parvient à se rapprocher à trois dixièmes et à devancer Pérez, mais ce sera tout. Verstappen n'a même pas besoin d'améliorer, néanmoins son second tour lui aurait également permis de signer la pole position. Alonso est également à trois dixièmes, alors que les deux McLaren sont à six dixièmes. Russell s'est manqué dans sa dernière tentative, ce qui ne l'a pas empêché de devancer Hamilton, qui a tout de même progressé sur sa seconde tentative. Tsunoda et Stroll complètent le top 10, à une seconde.

Grand Prix d'Arabie saoudite - Qualifications

Q1

Q2

Q3