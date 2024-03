La pluie chamboule le programme du GP du Qatar

La pluie a fait son arrivée sur le circuit de Losail, pendant que la catégorie Moto3 était en piste. Face aux craintes d'une majorité des pilotes du MotoGP de devoir attaquer dans ces conditions, puisque les dix premiers devaient obtenir leur ticket d'entrée direct pour la Q2, la direction de course a décidé de revoir le programme du week-end.

Les Essais de ce vendredi soir et les Essais Libres 2 de samedi vont inverser leur place. Cela signifie qu'il n'y aura plus de nécessité d'entrer dans le top 10 ce vendredi, et que c'est dans la séance de samedi que les pilotes pourront obtenir une place pour la deuxième partie des qualifications, dont l'horaire reste inchangé.

La durée des deux séances a aussi été ajustée. Initialement prévue pour une heure, la séance de ce vendredi soir a été raccourcie à 45 minutes tandis que celle de samedi a vu sa durée allongée, de 30 à 45 minutes. Les Essais Libres 2 finalement disputés ce vendredi soir ont par ailleurs été retardés de dix minutes en raison d'un drapeau rouge pendant les essais du Moto3.

"Il a été décidé que la séance à venir ne serait plus qualificative, elle sera libre", a expliqué Nicolas Goyon, le team manager de l'équipe Tech3, au micro de Canal+. "C'est la première fois que les pilotes MotoGP vont avoir l'opportunité de rouler vraiment dans des conditions mouillées donc il a été préféré de ne pas la considérer comme une séquence qualificative pour la grille. Et inversement, la séance qui était prévue libre demain sera qualificative."

"A priori, ils ont fait une première réunion avec les pilotes et 60% des pilotes étaient pour changer la règle", a ajouté le dirigeant. "Je pense que Johann [Zarco] faisait partie de ceux qui ne voulaient pas la changer."

Les pilotes auront l'obligation de faire au moins huit tours pour pouvoir ensuite informer la direction de course sur les conditions pluvieuses, dans un contexte particulier puisque la séance est disputée de nuit, avec un éclairage susceptible de perturber la visibilité.

Le nouveau programme du GP du Qatar