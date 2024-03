Zarco furieux du changement de programme au GP du Qatar

L'arrivée de la pluie a poussé la direction de course à revoir le programme au GP du Qatar, en inversant les Essais prévus ce vendredi et les Essais Libres 2 de samedi matin, ce qui signifie que c'est dans la séance prévue juste avant les qualifications que les dix premiers assureront leur place en Q2. La décision a été prise en consultation avec les pilotes, inquiets de devoir attaquer sur un circuit glissant ce vendredi.

Selon Nicolas Goyon, team manager de l'équipe Tech3, environ 60% des pilotes étaient en faveur d'un changement et une chose est sûre, Johann Zarco faisait clairement parti des 40% restants. Le Français ne comprend pas pourquoi l'arrivée de la pluie a contribué à modifier le programme tel qu'il était établi.

"Il y a des pilotes qui veulent bien rouler mais que ce ne soit pas [la séance déterminant] les qualifications ce soir, parce qu'ils disent que c'est dangereux", a expliqué Zarco, interrogé par Canal+. "Quand c'est mouillé, il y a toujours le danger de glisser. [Ils ont] l'excuse qu'on ne voit pas si la piste a séché. Du coup, ils ont décidé de [déterminer] la qualification pour la Q2 demain, peut-être à la place des EL2, ce seront les Essais. Ils veulent quand même rouler ce soir pour voir comment est la piste."

"C'est ridicule, ça arrange toujours ceux que ça arrange, et tout le monde suit parce que personne n'a assez de courage de dire les choses. C'est dommage."

C'est malheureux, [à cause] de pilotes qui n'ont aucune remise en question, de subir des changements radicaux juste sur un coup de tête.

Zarco est souvent l'un des pilotes les plus performants du plateau sur une piste séchante et les conditions auxquelles ils doivent faire face ce soir lui auraient peut-être permis d'accrocher un top 10 actuellement difficile à atteindre avec la Honda.

"C'est sûr que c'est une opportunité, il y a toujours une sorte de prise de risque. Marc [Márquez] était bien aussi sur ce discours. Il a dit 'Si on parle de risques, il y a l'Inde, si on glisse et qu'on touche un mur, là c'est dangereux'. Mais là, au niveau de la sécurité, la piste est sûre. La chute sous la pluie, ce sont des choses qui sont toujours risquées. Au Japon l'an dernier, c'étaient les pires conditions et j'ai chuté à cause de l'aquaplaning, ils ne m'ont pas classé mais c'est encore une autre histoire."

"C'est dommage. Je comprends que c'était risqué pour les favoris de ne pas se qualifier et de devoir faire la Q1 demain, [puis] la Q2. Pour ceux qui sont un peu plus en difficulté, c'était une occasion. Il y a des opportunités à prendre pendant la saison. S'il y en avait eu une qui se présentait maintenant, ça aurait été simplement cool pour les équipes qui ne sont pas assurées de jouer le titre cette année. C'est malheureux, [à cause] de pilotes qui n'ont aucune remise en question, de subir des changements radicaux juste sur un coup de tête."

Lucio Cecchinello, patron de Zarco dans l'équipe LCR, a confirmé que les dirigeants d'équipe avaient aussi été entendus, mais ils se sont rapidement rangés derrière l'avis de la majorité des pilotes et des instances dirigeantes.

"La direction de course prend la décision en fonction du souhait de la majorité des pilotes. Ils nous demandent aussi notre avis. Finalement, la direction de course a approuvé la demande de la majorité des pilotes, qui n'est pas ce que souhaitait Johann. On était d'accord, on ne part pas [en conflit] avec la direction de course pour une chose comme ça lors de la première journée [de la saison] 2024 !"

Poncharal salue une "très bonne décision"

Hervé Poncharal a quant à lui défendu la décision prise ce vendredi, la particularité étant que les pilotes n'ont pas l'habitude de rouler sous la pluie dans les conditions nocturnes de Losail, avec un éclairage susceptible de devenir gênant pour la visibilité. En 2009, la course avait ainsi repoussée au lundi, dans un épisode resté mémorable.

"Quand j'étais jeune, on disait 'tout fout le camp ma petite dame' et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus tout à fait surpris de voir de la pluie dans le désert", s'est amusé le grand patron de Tech3. "Il y a quelques années, on était très surpris parce que soit disant, ça n'arrivait jamais. Maintenant, quasiment tous les ans on a de l'eau."

"La problématique qu'il y a ici, ce n'est pas le grip par rapport à la pluie, c'est surtout que les projections d'eau sur la visière et la bulle peuvent, de nuit, avec les lumières, perturber la vision. À chaque fois, c'était le serpent de mer, on disait 'Oui, on ne sait pas comment...'."

"Là, la décision a été très bonne. On ne va pas jouer la qualification sur cette séance donc on la fera demain matin. Par contre, chaque pilote doit faire au moins huit tours pour avoir leurs commentaires et savoir si dans le cas où on a des conditions comme ça, c'est roulable ou pas. C'est une bonne décision, elle a été prise avec la majorité des pilotes."