Concessions : Zarco n'aura que "deux ou trois journées" de tests

Le MotoGP a mis en place un nouveau système de concessions cette année, notamment pour aider les constructeurs japonais à combler le retard accumulé les dernières années sur Ducati, KTM et Aprilia. Yamaha et Honda pourront ainsi utiliser plus de moteurs pendant la saison, le faire évoluer alors que leurs concurrents européens devront conserver la même spécification toute l'année, et utiliser un carénage supplémentaire. Les concessions leur permettront aussi de faire plus d'essais en dehors des Grands Prix.

Des tests réunissant tous les pilotes sont prévus au lendemain des courses à Jerez, au Mugello et à Misano mais en dehors de ces séances, les trois constructeurs européens ne pourront faire rouler que leurs pilotes d'essais, sur trois circuits préalablement définis. Les marques japonaises seront de leur côté libres de rouler sur toutes les pistes du calendrier et de faire participer leurs titulaires, et même si Johann Zarco s'est félicité que Honda inclue LCR dans son programme de développement, il s'attend à ne faire que deux ou trois journées de tests en raison des limites dans le nombre de pneus à disposition.

"Pour les pilotes, il y aura plus d'opportunités de faire des tours sans aucune pression, de jouer avec la moto et de s'entraîner sur une MotoGP, ce qui est très rare", a souligné le Français. "Au final, avec les concessions on a un nombre de pneus et pour que ce soit juste pour tous les pilotes, si on veut faire rouler les quatre pilotes [titulaires] en même temps, ces pneus disparaissent très vite. On n'a que deux ou trois journées de pilotage en plus, pas dix. Ça peut être bien pour s'entraîner plus mais ça ne sera que deux ou trois journées de plus que les autres."

"C'est une opportunité sur le plan technique", a-t-il ajouté. "C'est utile pour les ingénieurs mais comme je l'ai dit, on peut essayer plus de choses en dix jours qu'en deux ou trois. Au final, on n'a que [260] pneus [pour les tests]. On peut penser que c'est énorme mais ce n'est pas [260] trains, c'est [260] pneus, et pour quatre pilotes. Il faut les compter."

Du côté de Joan Mir, ce n'est pas tant le nombre de journées en piste qui sera important, mais surtout la mise en place d'un programme efficace pour que chaque tour soit productif. "Je pense que [les concessions] aident beaucoup mais il faut en profiter", a expliqué le Majorquin. "Si on fait des tests à un endroit où l'on a du mal, comme à Barcelone où on a beaucoup de difficultés, et qu'on fait des tours, c'est plus ou moins bien mais il en faudra plus."

"Le truc, c'est qu'on a besoin de pièces, de choses pour améliorer la moto, et ensuite il faudra bien les tester avec les pilotes d'usine. C'est le plus gros avantage que l'on pourra tirer, plus que préparer les rapports de boîte, les petites choses que l'on peut faire pendant un week-end. Je pense que c'est le plus important. Avoir les concessions, c'est bien, mais il faut en profiter."

De gros progrès restant nécessaires sur la Honda, les différents pilotes de la marque risquent de voir certains Grands Prix transformés en séance d'essais grandeur nature. Pour le moment, Zarco ne peut "pas vraiment" se prononcer sur le programme qu'il aura à suivre, mais il ne s'attend pas à avoir énormément de pièces à tester pendant les week-ends de course en début d'année.

"Je pense qu'on utilisera parfois les Grands Prix pour du développement, mais pas en début de saison. Dans la première moitié, on aura certaines opportunités de faire des tests, [Stefan] Bradl [le pilote d'essais de Honda] travaille aussi sur ça. On débute avec une base, on essaie d'être performants avec, et on verra. Je ne sais pas comment ça sera à l'avenir."