Marko sous enquête et menacé de suspension par Red Bull

L'affaire Horner n'en finit pas de rebondir et le dernier épisode en date provient du paddock de Djeddah, où se déroule ce week-end le Grand Prix d'Arabie saoudite. Alors que l'on a appris jeudi que Red Bull avait suspendu l'employée de son écurie ayant formulées des accusations à l'encontre de Christian Horner, c'est au tour du consultant Helmut Marko de se retrouver dans l'œil du cyclone.

Il serait en effet sous le coup d'une procédure disciplinaire initiée par Red Bull. D'après les informations de Motorsport.com, Helmut Marko est en effet sous enquête en interne, en raison de diverses fuites dans les médias dont il serait soupçonné dans le cadre de cette affaire Horner.

À ce stade, les investigations sont en cours et rien n'indique avec certitude que l'ex-pilote autrichien aurait enfreint les protocoles mis en place par Red Bull. Il a toutefois indiqué ouvertement, au micro de la chaîne de télévision autrichienne ORF, qu'il pourrait être prochainement suspendu.

"Je dirais que c'est difficile à juger, ou disons qu'en fin de compte, je déciderai moi-même de ce que je fais", a d'abord expliqué l'ex-pilote autrichien en répondant aux rumeurs de l'imminence d'une suspension. Il a ensuite ajouté qu'il "existe toujours une possibilité théorique" que cela se produise.

"C'est un dossier très complexe. Encore une fois, on veut la paix dans l'équipe. Ce championnat sera suffisamment difficile avec 24 Grands Prix et on doit se concentrer là-dessus."

Red Bull a refusé de commenter cet énième événement survenant dans cette affaire.

Rappel des faits

Le mois dernier, on a appris que Christian Horner faisait l'objet d'une enquête indépendante, confiée à un avocat, en raison d'accusations par une employée d'un "comportement inapproprié". Cette enquête a blanchi le directeur de l'écurie il y a maintenant plus d'une semaine, à la suite de quoi des e-mails anonymes contenant des preuves présumées l'incriminant ont été envoyés à une centaine de personnes du paddock.

Par la suite, Jos Verstappen, père du triple Champion du monde Max Verstappen, a estimé que l'écurie Red Bull était au bord de l'implosion.

Les derniers épisodes de cette affaire sont donc la suspension de l'employée ayant accusé Christian Horner, et l'émergence de cette nouvelle enquête visant désormais Helmut Marko.

Avec Jonathan Noble et Christian Nimmervoll