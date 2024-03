Horner "certain" que Verstappen restera chez Red Bull jusqu'en 2028

Sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028, Max Verstappen est depuis quelques jours au centre de rumeurs liant la situation trouble que traverse son écurie dans le contexte de l'affaire Horner à un possible départ vers Mercedes, le tout sur fond de craintes que l'alliance Red Bull-Ford ne parvienne pas à bien négocier le tournant de la réglementation moteur 2026.

Un jeu de billard à cinq bandes permettrait en effet à Verstappen, via des clauses contractuelles, de s'extirper de son engagement sur le long terme afin de négocier avec une autre écurie, et ce dès la saison prochaine. Alors qu'a débuté jeudi le second Grand Prix 2024, l'on est encore bien loin d'avoir le fin mot de l'histoire sur la série d'événements qui occupe la Formule 1 depuis plus d'un mois.

Et pour Christian Horner, toujours au cœur de la tempête même si l'enquête commanditée par Red Bull suite à la plainte d'une employée l'a innocenté, il n'y a pas de raison de croire que Verstappen ne va pas aller au bout de son contrat : "Je suis certain [qu'il ira au terme de son engagement]. Il est entouré d'une équipe formidable. Il a une grande confiance dans cette équipe. Et nous avons accompli énormément de choses ensemble. Il s'est donc engagé dans un accord jusqu'en 2028."

Interrogé sur les déclarations de Jos Verstappen, le père de Max, sur le fait que son maintien à la tête de l'écurie pourrait provoquer son déchirement, Horner a botté en touche tout en faisant référence à une discussion entre eux à Sakhir : "Je suis évidemment au courant des commentaires qui ont été faits. Il y a eu une discussion après la course. Je pense que tout le monde se concentre sur l'avenir. Et, comme je l'ai dit, des conversations ont eu lieu après la course de Bahreïn, et nous sommes tous tournés vers l'avenir."

Christian Horner en discussion avec Jos Verstappen à Bahreïn.

Prenant appui sur les déclarations de Lewis Hamilton au sujet de l'implication parentale dans la carrière des pilotes, Horner a été interrogé sur celle de Jos auprès de Max Verstappen. "Il est évident que le père de Max a joué un rôle clé dans sa carrière et l'a amené en F1. Mais il est clair que Jos est maître de lui-même."

"Max est aussi maître de lui-même. Et nous l'avons vu passer d'un statut d'adolescent lorsqu'il nous a rejoints à celui d'un jeune homme qui a accompli beaucoup de choses. Ce n'est donc pas à moi de commenter les relations entre les pères et les pilotes. Elles sont toutes uniques entre les différents individus."

Nous avons tous les deux intérêt à ce que son fils bénéficie de ce qu'il y a de mieux.

Horner a une dernière fois insisté sur la discussion de Bahreïn et la nécessité de passer à autre chose : "Je pense qu'il est dans l'intérêt de tout le monde, collectivement, que nous soyons d'accord pour aller de l'avant et nous concentrer sur l'avenir", a-t-il répété.

"Nous avons tous les deux intérêt à ce que son fils bénéficie de ce qu'il y a de mieux, à ce qu'il ait les meilleures voitures et à ce qu'il donne le meilleur de lui-même. Et il a commencé la saison de la meilleure façon possible. C'est un talent exceptionnel. Et j'espère que nous pourrons continuer à lui fournir une voiture très compétitive."

Avec Adam Cooper