Hamilton : L'implication d'un parent dans la carrière est "très délicate à gérer"

Depuis plus d'un moins désormais, Red Bull est secoué par l'affaire Christian Horner, qui avait débuté par des rumeurs de comportement inapproprié du directeur de l'écurie envers une employée et déclenché le lancement d'une enquête désormais conclue, et qui n'a depuis de cesse de rebondir. L'un des derniers épisodes en date a été celui de la prise de parole de Jos Verstappen, le père du triple Champion du monde en titre Max, jugeant que l'écurie risquait de "se déchirer" si Horner était maintenu à son poste.

Le très agité paddock de la Formule 1 a posé ses valises à Djeddah où va se dérouler dès aujourd'hui le Grand Prix d'Arabie saoudite. Interrogé sur cette affaire, et notamment sur l'implication de Jos Verstappen, Lewis Hamilton a reconnu ne pas avoir connaissance des propos de l'ancien pilote sur l'affaire, tout en estimant que ce type d'intervention n'était en général pas forcément approprié.

"Je n'en connais pas les détails", a déclaré le septuple Champion du monde. "Je ne sais donc pas sur quoi il se base. Mais en fin de compte, il ne fait pas partie de l'équipe, c'est un parent. Ce n'est donc qu'une opinion, mais elle n'est certainement pas utile."

En revanche, le sujet de la gestion de carrière par un parent n'est pas inconnu pour Hamilton. Son père Anthony était en effet son manager à ses débuts, étant toujours présent aux courses et dans le garage à cette époque. Toutefois, cela a mis leur relation personnelle sous pression et ils ont décidé de ne pas continuer sur cette voie, préférant confier la gestion de carrière de Lewis à des professionnels.

Anthony Hamilton Photo de: Sutton Images

Aussi, quand il lui est demandé à quel point il est difficile d'avoir un parent impliqué de façon aussi étroite dans la carrière d'un pilote, Hamilton de répondre : "Je pense qu'il s'agit de quelque chose de très délicat à gérer. Cela dépend aussi de la relation que l'on entretient avec ses parents. Il y a des gens qui ont une excellente relation avec leurs parents, qui ont été des parents extraordinaires, et d'autres qui ont eu de mauvaises relations. Et il ne s'agit pas nécessairement de parents qui ont été bons avec eux."

"Je ne sais donc rien des relations [entre les Verstappen]. Évidemment, vous entendez des choses ici et là. Mais Max est un adulte, et c'est un champion, et je suis sûr qu'il peut prendre ses propres décisions. Toutefois, je pense que dans notre monde, en tant que pilotes, il est très, très facile d'être induit en erreur par des gens qui vous murmurent à l'oreille et qui ne vous guident peut-être pas toujours de la bonne manière."

"Je ne dis pas que c'est le cas, parce qu'ils se débrouillent très bien. Mais je sais que dans le sport, d'autres athlètes à qui j'ai parlé et que je vois, comme au tennis, et j'en ai fait l'expérience, lorsque vous n'avez pas les bons conseils autour de vous, cela vous amène soit à prendre les mauvaises décisions, soit à ne pas être capable d'être le meilleur dans ce que vous faites."

"Mais ce n'est manifestement pas le cas ici, il est performant. C'est donc très difficile, parce que vous voulez que votre parent soit votre parent, et que vous ayez une bonne relation. Mais lorsque le monde des affaires est impliqué, cela rend les choses très difficiles."

Kevin Magnussen partage avec Max Verstappen le fait d'être le fils d'un ancien pilote de F1, qui a d'ailleurs couru dans la discipline en même temps que Jos Verstappen au milieu des années 1990. Interrogé sur le sujet de l'implication parentale dans la carrière, le Danois a indiqué avoir expressément demandé à son père de ne pas s'impliquer dans la gestion de sa carrière en discipline reine.

Jan et Kevin Magnussen Photo de: Alexander Trienitz / Motorsport Images

"Je pense que très tôt dans ma carrière, j'ai fait comprendre à mon père que je ne voulais pas de son influence", a-t-il déclaré. "Il a dû s'y faire, mais j'ai été très, très clair sur le fait que je voulais que ce soit mon aventure, mon projet. Il avait sa propre carrière, il devait donc s'y consacrer.

"Et il s'en est très bien sorti. J'ai essayé d'apprendre de mon père autant que possible, et c'est un vrai privilège de pouvoir me nourrir de lui, d'apprendre de lui et de lui poser des questions tout au long de ma vie."

"Mais lorsqu'il s'est agi de participer à des courses et de prendre en charge ma propre carrière, je n'ai pas voulu de son influence. J'ai eu ma propre équipe, je n'ai pas demandé à mon père, j'ai fait ce que je voulais. Je pense que cela a bien fonctionné."

Avec Adam Cooper