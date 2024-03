Les performances d'Alpine F1 ne sont "pas acceptables"

Alpine a débuté la saison F1 par une qualification aux deux dernières positions sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn, avant une arrivée aux 17e et 18e rangs le lendemain. Autant dire que les craintes des essais hivernaux ont été confirmées concernant le niveau de compétitivité de l'A524. En sus, ces derniers jours, se sont ajoutés les départs de deux cadres et la mise en place d'une restructuration du département technique.

Dans cette phase pour le moins morne au sein de l'écurie d'Enstone et de Viry-Châtillon, les pilotes, Esteban Ocon et Pierre Gasly, tiennent un discours positif, ne masquant pas la réalité de la situation actuelle mais résolument décidés à accepter de faire le dos rond pour se tourner vers l'avenir afin d'espérer des jours meilleurs au fil de la saison.

"C'est très important et je remercie vraiment les deux pilotes", a déclaré Bruno Famin, le directeur d'Alpine, en exclusivité pour Motorsport.com. "Nous avons beaucoup entendu le message d'Esteban [à la radio en fin de GP de Bahreïn], mais Pierre a également été très positif dans son message. Ils sont très constructifs, très positifs, compte tenu de la course que nous avons faite. Et c'est l'esprit de tout le monde dans l'équipe."

"C'est une note très positive dans un week-end très négatif. Car si nous sommes factuels, le week-end a été très mauvais. Néanmoins, nous sommes convaincus que nous avons une équipe qui travaillera de concert pour améliorer la situation aussi vite que possible."

Bruno Famin en discussion avec Pierre Gasly dans le paddock de Djeddah.

À la question de savoir si la direction de Renault, groupe auquel appartient Alpine, mettait la pression pour que des résultats soient obtenus, Famin a répondu que l'équipe n'avait pas besoin de ce genre d'intervention pour savoir qu'il fallait progresser rapidement. "Ce que je disais à propos de la note positive du reste de l'équipe et des pilotes, c'est que nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous mette la pression pour savoir que ce n'est pas acceptable."

"Ce n'est que la première course. C'est la même chose pour tout le monde, bien sûr, mais la voiture est nouvelle, il faut la développer. Je suis assez optimiste sur le fait que nous pouvons sortir de cette situation, qui est en effet très mauvaise. Et toute l'équipe va s'y atteler. Je pense que nous nous sommes mis la pression, et nous savons parfaitement que nous devons nous améliorer, et nous améliorer rapidement."

Honnêtement, je ne sais pas combien de temps cela prendra.

Toutefois, Famin ne veut pas fixer de calendrier précis concernant les développements. "Honnêtement, je ne sais pas combien de temps cela prendra. Comme toutes les équipes, nous avons des améliorations qui arrivent, bien sûr. Nous avons des chiffres théoriques sur ce que ces améliorations apporteront, et nous nous efforçons de les obtenir le plus rapidement possible. Mais tout le monde est dans la même situation, même le premier au classement ou [les gens] sur le podium. Tout le monde fait des efforts, et le défi est d'aller plus vite que les autres."

"Les pilotes ont fait remarquer que l'un des principaux problèmes de la voiture à Bahreïn était le manque de traction, et Bahreïn est très difficile pour ça, comme nous le savons tous. Cependant, il faut continuer à travailler pour l'améliorer, c'était déjà un problème que nous avions l'année dernière. Nous devons vraiment comprendre et trouver des solutions, et nous nous y attelons."

Alpine F1 attend de nouvelles recrues

Les récents départs de Matt Harman (directeur technique) et Dirk de Beer (responsable de l'aérodynamique) se sont ajoutés, sur le plan technique, à celui de Pat Fry à l'été dernier, sans pour autant que des noms ronflants aient été ou soient annoncés en remplacement. Toutefois, Famin précise que cela ne veut pas dire qu'un renforcement n'est pas prévu, au contraire.

"Nous allons bientôt voir arriver d'autres personnes", a-t-il déclaré. "Pas de grands noms, mais des profils très intéressants. Je veux vraiment renforcer l'équipe. Nous avons des gens talentueux, mais il est bon de rafraîchir l'équipe avec de nouvelles idées, de nouvelles personnes qui connaissent de nouvelles procédures ou des procédures différentes."

"Il est bon d'avoir une rotation contrôlée de notre personnel et de renforcer la structure que nous avons avec les personnes talentueuses dont nous disposons. Bien sûr, il est intéressant de pouvoir attirer de grands noms, mais nous savons aussi qu'il faut beaucoup de temps pour les recruter avec le système des préavis."

"Il faut parfois un an, voire plus, pour attirer un très bon élément, ou du moins un élément très connu, car on ne sait jamais si les éléments sont bons parce qu'ils ont une très bonne équipe, ou parce qu'ils sont eux-mêmes très bons. C'est toujours un peu difficile à identifier."

"Nous n'excluons rien, mais pour l'instant nous sommes satisfaits des personnes que nous avons, nous sommes cohérents avec l'idée de développer le potentiel de nos propres employés, et de développer leur créativité, avec le renforcement par de nouveaux arrivants à des postes stratégiques et intéressants."

Propos recueillis par Adam Cooper