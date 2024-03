Démissions confirmées chez Alpine, la direction technique bouleversée

Évoquées durant le week-end du Grand Prix de Bahreïn, les démissions de deux cadres techniques de l'écurie Alpine est désormais officielle. Alors que le début de saison s'avère catastrophique sur le plan des résultats, Esteban Ocon et Pierre Gasly s'étant retrouvés en dernière ligne puis dans l'incapacité de se battre pour des points, Enstone va vire un énième remaniement.

Le directeur technique Matt Harman et le chef aérodynamicien Dirk de Beer ont renoncé à leurs fonctions après avoir travaillé à la conception de l'A524, monoplace entièrement nouvelle pour laquelle l'équipe nourrit l'espoir de disposer d'une importante marge de développement. Après le départ des deux hommes, Alpine va instaurer une direction technique à trois têtes, exactement comme l'a fait McLaren il y a un an.

Joe Burnell est nommé directeur technique responsable de l'ingénierie, David Wheater – de retour dans l'équipe après neuf années passées chez Williams – devient directeur technique en charge de l'aérodynamique et Ciaron Pilbeam est désormais directeur technique pour la performance. Tous les trois seront sous les ordres du directeur d'équipe Bruno Famin. Rien ne change en revanche du côté de Viry-Châtillon, où le département moteur demeure sous la direction d'Éric Meignan, focalisé sur la future unité de puissance 2026.

Alpine ne cache pas le fait que ces changements sont une conséquence directe de son début de saison très difficile, et que les démissions de Matt Harman et Dirk de Beer ont de facto créé l'opportunité de repenser la manière de fonctionner au niveau de l'encadrement technique.

"Nous avons décidé de procéder à ces changements dans l'organisation car nous voyons clairement que nous ne sommes pas là où nous voulons et devons être en ce qui concerne le niveau de performance", reconnaît Bruno Famin. "Et il est temps de franchir une nouvelle étape en matière d'organisation et de personnel. La nouvelle structure à trois piliers avec trois directeurs techniques, chacun spécialisé dans un domaine différent, permettra d'améliorer le travail et la collaboration dans nos domaines techniques et contribuera à améliorer la performance des usines jusqu'au circuit."

"J'ai pleinement confiance dans la capacité de Joe, David et Ciaron à travailler en étroite collaboration pour apporter à l'équipe les performances et les améliorations dont elle a besoin. Enfin, j'aimerais remercier Matt et Dirk pour leurs efforts au cours des deux dernières années au sein de l'équipe et leur souhaiter le meilleur pour la prochaine étape de leur carrière."

Avec Adam Cooper