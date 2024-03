Sargeant victime d'un bug de son volant en course

Circulant en 13e position dans les premiers tours du Grand Prix de Bahreïn, Logan Sargeant a été éliminé de la course aux points lorsqu'un blocage de roues au virage 4 l'a emmené jusque dans la zone de dégagement située à l'extérieur, lui faisant perdre de précieuses secondes.

Si, de l'extérieur, l'incident ressemblait à une simple erreur de pilotage, il est apparu que l'Américain a été la victime innocente d'un problème technique sur son volant. Interrogé par Motorsport.com après l'épreuve, James Vowles, le directeur d'équipe, a révélé que la répartition du freinage avait changé à l'approche du virage 4 sans que Sargeant n'ait touché à ce réglage.

"Avec Logan, nous avons eu un mouvement non commandé de la répartition du freinage vers l'avant, ce qui explique sa sortie de piste", a-t-il indiqué. "La répartition du freinage n'était pas du tout celle qu'il avait demandé."

Le volant d'une monoplace de Formule 1 comporte de nombreux boutons et molettes, qui ont tous un rôle particulier. L'on trouve ainsi le réglage de la répartition du freinage, que les pilotes changent plusieurs fois au cours d'un tour, selon le profil du virage abordé. Pour rappel, c'est une erreur humaine dans les réglages de cette répartition qui avait envoyé Lewis Hamilton hors de la piste à la fin du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2021.

Lewis Hamilton sort de la piste devant Sergio Pérez au restart du GP d'Azerbaïdjan 2021.

Cette année, Williams a également modifié l'ergonomie de son volant et de son tableau de bord, ce dernier n'étant plus déporté mais directement intégré. L'écurie de Grove était la dernière du plateau à ne pas encore utiliser ce procédé, sans que l'on sache toutefois si cela a pu avoir un lien avec les soucis rencontrés à Sakhir.

Un temps immobilisé dans la zone de dégagement du virage 4 du circuit de Bahreïn, Sargeant est finalement parvenu à reprendre la piste. Il s'est ensuivi un changement de volant, qui a semblé corriger le problème. Sargeant a rallié l'arrivée à la 20e place, à deux tours du vainqueur Max Verstappen.

"Ça faisait des choses tout seul, sans que je le demande", a-t-il déclaré. "Je ne comprends pas très bien ce qui s'est passé. Nous avons eu des problèmes électroniques ces deux derniers jours, lors des qualifications et [en course]. Nous avons donc besoin de comprendre le cœur du problème. Nous pensions l'avoir résolu mais il est revenu."

"Ça ne s'est pas reproduit une fois que nous avons changé le volant donc il y a peut-être quelque chose de ce côté là. Mais nous devons simplement comprendre la cause principale du problème et essayer de faire en sorte que cela ne se reproduise pas."

L'épreuve bahreïnie n'a pas été de tout repos pour Williams. En plus de la répartition du freinage, Sargeant ainsi que son coéquipier Alexander Albon ont tous deux dû composer avec une surchauffe du moteur Mercedes. En conséquence, Albon a glissé de la onzième à la quinzième place. Un résultat qui ne reflète pas la réelle forme de la FW46 à Sakhir, selon Vowles.

"Je sais que nous avons une voiture bien plus rapide que ça", a affirmé le Britannique. "La chance est que – et je ne devrais pas penser ainsi – nos rivaux directs n'ont pas marqué de points non plus. C'est donc une course annulée par les circonstances."

Alex Albon, Williams FW46

"Beaucoup de choses n'allaient pas. Tout d'abord, nous avons souffert avec la température moteur dès le deuxième tour. C'est inhabituel. Vous pouvez souvent avoir des problèmes de température moteur mais ils se manifestent normalement un peu plus tard que ça. Nous devons mieux le comprendre, ça a été très, très coûteux."

"Vous n'avez donc pas vu ce dont nous étions capables. Le peloton est très serré, je pense que nous avons le potentiel pour être onzième mais pas dans les points, pour être clair. Nous avons du travail à faire pour y parvenir."

Interrogé par Motorsport.com, Albon a estimé que sa machine semblait bien née, bien que la surchauffe du moteur ne lui permette pas de donner un verdict clair : "Je pense que le seul relais que l'on peut retenir de notre course est, en quelque sorte, le premier relais, au cours duquel nous avons fait preuve d'un bon rythme."

"J'ai eu l'impression que je pouvais prolonger mon relais de manière assez satisfaisante. Dans le dernier relais, j'avais le champ libre mais pour le reste, j'ai roulé environ une seconde plus lentement que ce que j'aurais dû."

Propos recueillis par Adam Cooper