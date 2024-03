VCARB aurait pu éviter le "bazar" entre Tsunoda et Ricciardo

Si la grande majorité des pilotes a opté pour un dernier relais en pneus durs au Grand Prix de Bahreïn, certains ont choisi de chausser à la place les gommes tendres. Cela a notamment été le cas de Daniel Ricciardo, qui est revenu sur les talons de son coéquipier Yuki Tsunoda, muni des pneus durs et luttant pour dépasser Kevin Magnussen pour le gain de la douzième place, en fin de course.

Avec une possibilité pour VCARB d'inscrire le point de la dixième place, il a été demandé à Tsunoda de s'effacer pour laisser le champ libre à Ricciardo, et le Japonais n'a pas hésité à exprimer son mécontentement, pendant et après l'épreuve. Interrogé par Motorsport.com, Peter Bayer, PDG de VCARB, a estimé cet incident était la conséquence d'une mauvaise gestion de la stratégie.

"Nous savions qu'en matière de rythme, si les cinq équipes de tête performaient, ce serait très, très difficile pour les autres [de marquer des points]", a-t-il expliqué. "Pour nous, une fenêtre s'est ouverte avec [l'accrochage entre Lance] Stroll et [Nico] Hülkenberg. Cela voulait dire qu'à partir de ce moment-là, si nous avions parfaitement exécuté [la stratégie], il y avait probablement une chance d'atteindre au moins la dixième place."

"Je pense que nous aurions dû nous concentrer sur Stroll, et couvrir Stroll au 29e tour. Il a fait 28 [tours dans son premier relais], nous aurions dû le couvrir au 29e. Cela aurait évité tout d'abord la bagarre avec Magnussen et le bazar entre les pilotes. Mais c'est toujours plus facile après coup. En ce qui concerne la consigne d'équipe, nous en avons discuté. Nous avons prévenu Yuki et lui avons dit : 'Tu dois dépasser Magnussen, sinon nous devons échanger les positions'. Il a eu deux tours et n'a pas réussi. Nous avons donc décidé d'échanger. Nous en avons discuté avec lui."

Bayer a assuré que la réaction de Tsunoda, réticent à laisser Ricciardo le dépasser, ne lui posait pas problème : "C'est normal. Nous savons que c'est un pilote émotif et rapide. Et ce n'est probablement pas facile parce qu'ils sont dans la zone et qu'ils sentent qu'ils peuvent arriver [à dépasser]. Mais les données montrent qu'ils n'y arriveront pas, alors nous devons prendre ces décisions."

Laurent Mekies et Peter Bayer, Visa Cash App RB.

Les promesses des essais de pré-saison, au cours desquels VCARB avait été pressenti comme un candidat au top 10, ne se sont pas concrétisées durant le week-end de course, bien que Tsunoda ait manqué de peu la Q3. Selon Bayer, en l'absence d'évolutions majeures pour les prochaines épreuves, l'accent est mis sur le peaufinage de la voiture actuelle.

"Pour l'instant, il s'agit de peaufiner l'équilibre de la voiture", a-t-il déclaré. "C'est intéressant, Yuki semble assez satisfait de l'équilibre. Daniel veut un avant encore un peu plus réactif, ce que nous avons réussi à trouver maintenant. Dans le dernier relais, nous avons réussi à trouver ce réglage pour lui."

"Nous avons donc encore beaucoup appris ce week-end et nous nous relèverons le défi face aux autres la semaine prochaine, à Djeddah. C'est très, très serré. Cela se joue à quelques dixièmes, et comme nous l'avons vu en qualifications, à quelques millièmes de secondes. J'imagine que si nous oublions Max [Verstappen], ce sera une année très intéressante !"