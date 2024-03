Tsunoda ne comprend pas la consigne VCARB en faveur de Ricciardo

Il faut bien dire que la seconde partie du Grand Prix de Bahreïn 2024 de F1 n'a pas présenté de grand intérêt en matière de spectacle. Toutefois un épisode avait sans doute le potentiel de légèrement tirer les téléspectateurs de leur torpeur, à savoir celui des consignes chez VCARB entre Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo.

Les deux hommes, respectivement 13e et 14e, étaient sur les talons de la Haas de Kevin Magnussen, mais n'étaient pas sur les mêmes pneus : le Japonais était en pneus durs et l'Australien en tendres, qui comptaient peu ou proue la même durée de vie. Il a alors été demandé à Tsunoda de laisser passer son équipier pour qu'il puisse s'attaquer au Danois. S'il a d'abord rechigné à le faire, il a fini par s'effacer mais n'a ensuite pas lâché l'affaire à la radio, critiquant ce choix en lançant que Ricciardo n'était pas vraiment plus rapide que lui.

L'épisode est allé plus loin après le drapeau à damier, quand Tsunoda a manifesté son mécontentement auprès de son équipier en lui faisant un intérieur profond au virage 8 avant ce qui ressemble à une manœuvre d'intimidation peu avant le virage 9, où le contact a été évité de peu. Au sortir du cockpit, il a été interrogé par plusieurs médias dont Motorsport.com. Voici ses mots.

Vous ne sembliez pas satisfait de l'échange de positions...

Pour être honnête, je ne sais pas. Nous étions en dehors des points. J'étais sur le point de dépasser Magnussen, j'étais côte à côte sur la ligne droite principale et il y a eu un échange de positions [pour les] derniers tours. Alors oui, pour être honnête, je n'ai pas compris à quoi l'équipe a pensé. Il faut que je comprenne, mais pour être franc, jusqu'à présent, je n'ai pas compris.

Il était à moins d'une seconde dans les deux derniers tours avant l'échange. Vous le saviez ?

J'étais également [à une] seconde [derrière la voiture de devant] et j'étais en train de doubler Magnussen. Et lui non plus n'a pas dépassé Magnussen. Donc oui... Pour être honnête, nous devons examiner leur réflexion, je ne comprends pas vraiment.

Vous attendiez-vous à ce que l'équipe dise à Daniel de rendre la place ?

Oui, pour être honnête. Oui. Et puis... [on était] en dehors des points, donc... Et c'est un peu la règle dont nous avons parlé. Mais... oui. Nous devons absolument revoir cela pour l'avenir.

Watch: Le résumé du Grand Prix de Bahreïn 2024

Concernant la stratégie, vous manquez les points, c'est décevant ?

Oui, je suis très déçu, je dirais que c'était plutôt avant ça. Parce que je pense que je pilotais plutôt bien, [j'étais] dans les points, et j'ai soudainement rétrogradé... À chaque arrêt, je perdais des positions. C'est donc assez douloureux, mais nous allons en tirer des leçons. Et espérons que nous aurons appris de cette expérience et que nous l'éviterons à l'avenir.

Les arrêts aux stands n'étaient pas bons ?

Je pense que c'est surtout la stratégie elle-même qui est en cause, plutôt que les arrêts aux stands. Les mécaniciens ont fait du bon travail. Et l'une des raisons pour lesquelles la stratégie n'a pas fonctionné, c'est peut-être que je peux m'améliorer et mieux gérer la situation avec les pneus, pour qu'ils puissent s'ajuster plus précisément.

Propos recueillis par Filip Cleeren