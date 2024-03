Leclerc "très déçu" car il sent Red Bull "plus prenable" qu'en 2023

En s'élançant de la seconde place derrière Max Verstappen, Charles Leclerc disposait de la meilleure chance pour tenter de freiner ce que beaucoup attendaient comme une course dominatrice de la part du pilote Red Bull. Las, non seulement il n'a pas eu l'occasion de prendre l'avantage au premier virage après s'être porté à hauteur, mais son début de course a viré chocolat quand ses freins se sont mis à lui poser beaucoup de problèmes.

La conséquence directe, c'est une nette perte de rythme et la multiplication des erreurs au freinage, George Russell, Sergio Pérez puis Carlos Sainz prenant tour à tour l'avantage en piste : "On était complètement à l'arrêt toute la course", a-t-il expliqué pour Canal+. "On avait un problème avec les freins, ça freinait pas à droite et ça freinait beaucoup à gauche. Du coup je roulais avec une répartition de freinage qui était complètement débile."

"On a maximisé ce qu'on avait aujourd'hui. C'est décevant parce que c'était une opportunité de prendre des points au championnat et on l'a pas fait. Je suis très déçu", a-t-il ajouté, lui qui a finalement rallié l'arrivée au quatrième rang, en prenant l'avantage sur Russell en fin de Grand Prix.

Watch: La passe d'armes des Ferrari à Bahreïn

"J'ai essayé de défendre, mais c'était très compliqué parce que dès que je freinais, ça tournait à droite assez violemment. J'ai tenté de faire ce que je pouvais. C'était compliqué de rester en contrôle de la voiture. Les freins faisaient à chaque fois quelque chose de différent. Bref. Décevant."

Ils ont une belle marge mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont plus prenables que l'année dernière.

Au-delà du problème rencontré, c'est surtout l'impression que Red Bull n'était pas si loin devant qui nourrit les regrets de Leclerc : "Ils ont une belle marge mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont plus prenables que l'année dernière. J'étais assez confiant pour cette course, c'est pour ça que je suis aussi frustré, parce qu'on avait tout fait pour se mettre dans de bonnes conditions pour la course. Même au niveau des réglages, j'avais essayé de me mettre plus côté course et j'avais hâte de voir ce que l'on pouvait faire aujourd'hui, mais malheureusement on ne le verra pas. On attendra Djeddah."