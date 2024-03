Vasseur : Ferrari a réduit de moitié son retard sur Red Bull

Le Grand Prix de Bahreïn 2024, manche d'ouverture de la saison, a vu Red Bull signer un doublé, Max Verstappen s'étant chargé de réaliser le cinquième grand chelem de sa carrière (pole position, meilleur tour en course et victoire en ayant mené tous les tours). Le Néerlandais a franchi la ligne d'arrivée avec 22 secondes d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez et 25 secondes sur Carlos Sainz, troisième homme du podium.

Un écart conséquent, mais qui ne démoralise pas les troupes de la Scuderia Ferrari pour autant. Frédéric Vasseur, le directeur d'équipe, a gardé à l'esprit le retard accumulé par le cheval cabré sur le taureau rouge lors de l'édition 2023 du Grand Prix de Bahreïn, et il a noté une amélioration.

"On peut dire qu'il y a des sentiments mitigés après la course, c'est sûr", a-t-il indiqué à Motorsport.com. "Le point positif, c'est que nous [pouvions] faire la pole position hier avec le tour le plus rapide de la séance [en Q2]. Peut-être que nous avons comblé 50% de l'écart avec Red Bull en course par rapport à l'année dernière, parce que nous étions à 50 secondes et quelques en course [Sainz comptait 48 secondes de retard sur Verstappen au GP de Bahreïn 2023, ndlr]."

Ferrari a cependant dû composer avec un problème de freins sur la voiture de Charles Leclerc lors de la course, ce qui a écarté le Monégasque de la lutte avec les Red Bull. "Le point négatif, c'est que ce n'est pas assez et que nous avons encore eu trop de problèmes durant le week-end", a ajouté Vasseur. "Nous devons résoudre le problème des freins de la voiture de Charles. Mais je pense que dans l'ensemble, il a fait un très bon travail, et [nous] aussi sur le muret des stands parce que nous avons pu gérer la situation pour sauver la quatrième place dans ces conditions. Honnêtement, quand j'ai vu la situation lors du premier relais, je n'étais pas très optimiste."

Charles Leclerc a été mis en difficulté par ses freins au GP de Bahreïn.

Le rythme de course de la SF-24, qui a permis à Sainz de rester sur les talons de Pérez après avoir été dépassé, donne de l'espoir à Vasseur, même s'il ne se satisfait pas de la situation actuelle.

"Les sentiments sont mitigés aussi", a affirmé le Français à ce sujet. "Il y a un an, je crois que nous étions à huit ou neuf dixièmes en course, peut-être que nous avons comblé 50% de l'écart aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas là pour être à quatre dixièmes. Si vous comparez avec l'année dernière et le regain que nous avons eu pendant la saison, le fait que nous soyons capables de nous battre avec eux dans la dernière partie me fait penser que nous avons une bonne opportunité."

"C'est aussi une bien meilleure base pour le développement cette année. Je pense qu'il est beaucoup plus facile pour nous de sentir la voiture, de savoir où nous sommes faibles et où nous pouvons nous améliorer. L'année dernière, il était beaucoup plus difficile d'avoir une bonne lecture de la voiture."

Avec la troisième et quatrième places à Bahreïn, Ferrari a inscrit 27 points, ce qui place l'équipe à la deuxième position du championnat constructeurs, derrière Red Bull. La première manche de la saison semble donner à la Scuderia le statut de deuxième force, cependant Vasseur a estimé qu'il était encore trop tôt pour établir une hiérarchie.

"Je ne me concentre pas sur Red Bull, je me concentre sur moi-même et sur le fait d'essayer de tirer le meilleur parti de ce que nous avons", a-t-il lancé. "Ça n'a pas été totalement une copie parfaite pour nous ce week-end, nous avons eu trop de petits problèmes en qualifications et en course. Nous devons également prendre en compte le fait que Djeddah sera complètement différent, ce n'est pas le même tracé ni le même tarmac."

"Nous aurons une meilleure idée de la situation générale après Melbourne. Avant Melbourne, il sera difficile d'avoir une vision claire du championnat. Mais il y a un an, nous étions à une seconde. Nous sommes peut-être à cinq dixièmes aujourd'hui. C'est 50%, ce n'est pas assez, nous sommes toujours derrière, mais pour marquer les points des P3/P4 dans ces circonstances [à Bahreïn], je pense que ce n'est pas un drame."

Propos recueillis par Adam Cooper